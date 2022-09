Musiker bejubeln großen Erfolg

Die musikalische Leistung der rund 50 Musiker der Stadt- und Feuerwehrkapelle Sendenhorst bei der Bühnenwertung des Bundeswertungsspielen wurde mit dem Prädikat „hervorragend“ bewertet. Für die Leistung durften Vorsitzender Michael Chudalla und Dirigent Kevin Linnemann bei der Siegerehrung in Freiburg eine Goldmedaille in Empfang nehmen.

Die Fahrt der Stadt- und Feuerwehrkapelle Sendenhorst zum Bundeswertungsspielen des Deutschen Feuerwehrverbandes in Freiburg im Breisgau hat sich gelohnt: Die musikalische Leistung der rund 50 Musiker bei der Bühnenwertung wurde mit dem Prädikat „hervorragend“ bewertet. Für die Leistung durften Vorsitzender Michael Chudalla und Dirigent Kevin Linnemann bei der Siegerehrung in Freiburg eine Goldmedaille in Empfang nehmen. Sie wurde von Karl-Heinz Banse, Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes, Dr. Frank Knödler, Präsident des Landesfeuerwehrverbandes Baden-Württemberg und Bundesstabführer Thorsten Zywietz, der übrigens aus dem benachbarten Ennigerloh kommt, überreicht. Die Musiker konnten ihren tollen Erfolg kaum fassen und jubelten lautstark.

Bevor sich die Musiker in der Nacht auf Samstag jedoch auf dem Weg machten, wurde im heimischen Sendenhorst noch einmal eine öffentliche Probe durchgeführt. Schließlich sollte, und das tat es ja schließlich auch, bei den beiden Stücken „Apallachian Ouverture“ und „imagasy“ alles passen. Gegen Morgen trafen die Musiker dann in Freiburg ein. Bevor der Bühnenauftritt in der Konzerthalle anstand, hatte Dirigent Kevin Linnemann beim Einspielen in einem besonderen Probenraum die Möglichkeit, den Stücken den buchstäblich letzten Schliff für den alles entscheidenden Auftritt zu verpassen.

Bei der Siegerehrung: Dr. Frank Knödler, Präsident des Landesfeuerwehrverbandes Baden-Württemberg, Karl-Heinz Banse, Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes, Dirigent Kevin Linnemann, Vorsitzender Michael Chudalla und Thorsten Zywietz, Bundesstabführer des DFV Foto: Foto: Friedrich Kulke

Am Ende waren es dann die Juroren, die überzeugt waren, und das Publikum spendete lautstarken Beifall für den gelungenen Auftritt der Sendenhorster. Bis das Ergebnis dann feststand, musste sie jedoch noch bis zur Siegerehrung warten. Dort erhielten sie dann die gewünschte Belohnung für die Probenmühen.

„Eigentlich haben wir schon dadurch gewonnen, dass wir nach Freiburg gefahren sind“, fasste Martin Pasternak, zweiter Vorsitzender schon vor dem Auftritt zusammen. „Die Stimmung ist gut, und wir haben uns musikalisch verbessert“, so Pasternak. Nach dem Auftritt kam dann eine erste Einschätzung des Dirigenten. „Beim ersten Stück haben wir uns die Sicherheit geholt, um die Schwierigkeiten des zweiten Stücks zu meistern“, erklärte Kevin Linnemann in seinem Fazit.

Am Abend durfte dann gemeinsam mit den anderen Teilnehmern gefeiert werden. Nach einer Nacht in Freiburg und einem abschließenden Stadtrundgang nach dem Abschlussgottesdienst ging es dann wieder zurück nach Sendenhorst. Mit diesem Erfolg in der Tasche war das Wochenende ein ganz großer Erfolg für die Feuerwehrmusik in Sendenhorst.