Nach der Arbeit geht’s zum Rudern

In der Tischlerei Mössing macht Hannah Risse (23) gerade ihre Ausbildung, kommt im August ins dritte Lehrjahr. Nach dem Abitur hatte sie erst ein Jahr Freiwilligendienst absolviert und dann den Weg zum Handwerk gefunden. Möglicherweise will sie noch ein Studium anschließen.

Die traditionelle Hobelbank spielt heute bei der Fertigung in der Tischlerei Mössing keine Rolle mehr. Doch die Auszubildende Hannah Risse weiß, wie an ihr gearbeitet wird.

Ja, es gibt sie noch, die traditionelle Hobelbank. Aber in der Fertigung spielt sie in der Tischlerei Mössing längst keine Rolle mehr. Deshalb muss Hannah Risse die einige Jahrzehnte alte Werkbank im sogenannten Maschinenraum freiräumen, um zu zeigen, dass sie damit umgehen kann. Denn in ihrer Ausbildung hat das alte Schätzchen durchaus eine Rolle gespielt: Dort kann die im Tischlerhandwerk wichtige Fingerfertigkeit trainiert werden.