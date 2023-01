Nachfrage sinkt, Teststellen schließen

Offizielle Corona-Schnelltests werden derzeit kaum noch benötigt. Deshalb steuern auch immer weniger Menschen die öffentlichen Teststellen an. Das hat zur Folge, dass diese ihr Angebot zurückfahren oder sogar einstellen.

Für immer weniger Anlässe ist mittlerweile noch ein negativer Corona-Schnelltest erforderlich. Seit Weihnachten kommt man in NRW sogar vielerorts ohne Nachweis in Krankenhaus oder Altenheim hinein, wenn man jemanden besuchen möchte. In der Konsequenz stellen immer mehr öffentliche Teststellen ihr Angebot ein.