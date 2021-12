Nachhaltigkeit hat höchste Priorität

Landwirtschaft ist immer auch mit der Jagd verbunden. Bauern, die sich um den Artenbestand auf ihren Feldern und Wiesen sorgen, profitieren am Ende nicht nur beim Ertrag, sondern haben auch einen schärferen Blick für ökologische Zusammenhänge.

Jäger sind darauf angewiesen, dass sie mit den örtlichen Landwirten gut zusammenarbeiten. In vielen Fällen sind die Bauern selbst innerhalb des Hegerings aktiv und tauschen ihre Erfahrungen aus.

„Ein nachhaltiges System funktioniert auf diesem Sektor nur, wenn Jäger und Landwirte gut zusammenarbeiten“, sagt Georg Hoppe, Vorsitzender des Hegerings Sendenhorst-Enniger-Vorhelm. „Die Jagd ist gesetzlich mit dem Grundeigentum verbunden. Jeder, der über mehr als 75 Hektar Fläche verfügt, darf darauf das Jagdrecht ausüben. Wer weniger Fläche hat, schließt sich in der Regel zu einer Jagdgenossenschaft zusammen. Das beginnt bei 150 Hektar.“

Zahlreiche sichtbare Beispiele

Beispiele für das Zusammenspiel zwischen Hege und Landwirtschaft seien allerorts sichtbar: „Es gibt heute viele Grünbrücken auf dem Land, Ökoverbundsysteme wie Wildacker und Blühstreifen“, so Hoppe. Diese dienen dazu, den rückläufigen Insektenbestand zu stabilisieren und gleichzeitig Schutz-, Futter- und Rückzugsräume für Vögel und Wildtiere zu schaffen. Dafür werde viel Zeit, Geld und Engagement von allen Seiten investiert. „Man muss an einem Strang ziehen, das weiß jeder Landwirt. Wenn ein Jahr lang gut gearbeitet wurde, dürfen die Jäger einen Teil des natürlichen Zuwachses abschöpfen.“ Das geschehe nicht ohne Sinn und Verstand, betont der Hegeringsleiter. Die Erhaltung einer bedrohten Art – wie dem Rebhuhn – mache oft revierübergreifende Abstimmungen von Hegemaßnahmen erforderlich. Für einige Arten könne es sinnvoll sein, Konzepte zur Verbesserung des Lebensraums und zur Stabilisierung einer Population gemeinschaftlich in Hegegemeinschaften zu erarbeiten und umzusetzen.

„ »Gute Jäger wissen natürlich, was in ihren Revieren los ist und wie viel sie überhaupt entnehmen dürfen. Es geht nicht darum, möglichst große Strecken zu erzeugen.« “ Hegeringsleiter Georg Hoppe

Jäger können aufgrund ihrer besonderen örtlichen Erfahrungen und Kenntnisse zu Maßnahmen für bedrohte Wildarten beitragen. „Gute Jäger wissen natürlich, was in ihren Revieren los ist und wie viel sie überhaupt entnehmen dürfen. Es geht nicht darum, möglichst große Strecken zu erzeugen.“ Das Thema Nachhaltigkeit sei nicht erst mit der Umwelt- und Klimaschutzbewegung in den Köpfen der Verantwortlichen angekommen. „Wir leben es wirklich von Herzen.“

Der Hegering Sendenhorst-Enniger-Vorhelm blickt aktuell auf 40 Reviere, größtenteils Eigenjagden auf einer Fläche von etwa 10 000 Hektar. „Wir verfügen über einen guten Niederwildbesatz, sind da nach wie vor auf einem hohen Niveau unterwegs. Was den Hasen angeht, spielen wir sogar noch in der Champions League“, zieht Georg Hoppe einen sportlichen Vergleich, wohl wissend, dass es nur wenige 100 Meter schon wieder anders aussehen kann. „Es ist manchmal erstaunlich, wie unterschiedlich Reviere sein können, die direkt nebeneinander liegen.“