Sendenhorst wird Mitglied im Förderverein der NRW-Stiftung

Die Stadt Sendenhorst wird, wenn der Rat Ende des Monats genauso abstimmt wie der Haupt- und Finanzausschuss, ab dem kommenden Jahr neues Mitglied im Förderverein der NRW-Stiftung.

Vertreten wird Bürgermeisterin Katrin Reuscher die Interessen der Stadt in der Mitgliederversammlung des Fördervereins. Hintergrund ist, dass sich Sendenhorst zum einen mit den Zielen der Stiftung identifiziert, die unter anderem Projekte aus den Bereichen des Naturschutzes sowie der Heimat- und Kulturpflege unterstützt. So können Natur, Landschaft, Denkmäler und Kulturgüter erhalten und gesichert werden. Zum anderen ist der Weg zu möglichen Förderungen in diesem Bereich kürzer.

Zuwendungen, Spenden und Beiträge

Finanziert wird die Arbeit der Stiftung zum Teil durch Zuwendungen des Landes NRW, die zum Beispiel aus Lotterieerträgen bestehen. Hinzu kommen Spenden, Erbschaften und eben die Mitgliedsbeiträge des Fördervereins, zu denen auch die Stadt Sendenhorst beisteuern wird. Der finanzielle Aufwand für die Mitgliedschaft ist überschaubar: Fünf Cent pro Einwohner – zusammengerechnet 67 Euro – müssen jährlich an den Verein überwiesen werden.

Mehr als 8500 Mitglieder

Neben mehr als 7800 Einzel- und Familienmitgliedern, rund 240 Vereinen und rund 100 Unternehmen gehören bereits 22 kreisfreie Städte, 31 Landkreise sowie 220 Städte und Gemeinden in NRW dem Förderverein der NRW-Stiftung an, davon zehn Städte und Gemeinden des Kreises Warendorf sowie der Kreis selbst. Bis Mitte dieses Jahres sind in den Kreis Warendorf Fördermittel in Höhe von insgesamt rund 6,8 Millionen Euro geflossen. Ein Beispiel aus den 65 unterschiedlichen Projekten, die in den vergangenen Jahren Geld erhalten haben: Für die Restaurierung des Alten Zollhauses in der Nachbarstadt Sassenberg hat der Verein „Stadtprojekt Sassenberg“ 150.000 Euro Unterstützung erhalten.

Das Gesamtfördervolumen beläuft sich seit der Gründung der Stiftung auf bislang rund 288 Millionen Euro für etwa 3400 Projekte unterschiedlicher Art. Die Übernahme von „Flächen nationalen Kulturerbes ist hierbei von besonderer Bedeutung“, erklärt die Stadtverwaltung.