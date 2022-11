„Frei leben ohne Gewalt“: Unter diesem Motto hat sich am Freitag auch das Sendenhorster Bündnis „Nein zu Gewalt an Frauen“ an der Fahnenaktion von „Terre des Femmes“ zum gleichnamigen internationalen Gedenktag beteiligt.

„Frei leben ohne Gewalt“: Unter diesem Motto hat sich am Freitag auch das Sendenhorster Bündnis „Nein zu Gewalt an Frauen“ an der Fahnenaktion von „Terre des Femmes“ zum gleichnamigen internationalen Gedenktag beteiligt.

Die symbolische Fahne, die dazu vor dem Rathaus gehisst wurde, soll ein deutliche Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen setzen und das vielfach immer noch verheimlichte Thema in die Öffentlichkeit tragen. Weitere Fahnen werden bis zum 10. Dezember vor der Pfarrkirche St. Martin und vor der evangelischen Friedenskirche am Südtor zu sehen sein.

Aktionstag seit 1960

Der internationale Tag „Nein zu Gewalt an Frauen“ geht zurück auf die Schwestern Mirabal, die politischen Widerstand gegen die Diktatur in der Dominikanischen Republik geleistet hatten und vom militärischen Geheimdienst nach monatelanger Folter am 25. November 1960 ermordet wurden, teilte Martina Bäcker als Gleichstellungsbeauftragte der Stadt mit. Das besondere Augenmerk, so Bäcker weiter, gelte in diesem Jahr den Frauen im Iran, deren Rechte bekanntlich auch 62 Jahre nach dem Mirabal-Mord noch immer mit Füßen getreten würden. Der Mut der Frauen, die seit Wochen unter gefährlichsten Bedingungen für ihre Freiheit demonstrieren, sei schlichtweg zu bewundern, erklärte Martina Bäcker.

Auch in Deutschland gibt es Gewalt an Frauen

„Es gibt sicher viele Länder, in denen die Situation schlimmer ist als bei uns. Aber auch in Deutschland gibt es Gewalt an Frauen“, mahnte Bürgermeisterin Katrin Reuscher. „Es ist immer noch ein Thema, das vielfach hinter verschlossenen Türen stattfindet.“ Entsprechend wichtig sei es, durch Aktionen wie die gestrige auf die Lage aufmerksam zu machen. Vor Ort beschäftige man sich übrigens bereits in den beiden Jugendzentren intensiv mit der Thematik. Mit dem Ziel, so Reuscher, bereits Mädchen zu sensibilisieren und sie stark zu machen, um sich so gegen jedwede Form der Unterdrückung zu wehren. Und auch in der evangelischen Jugendarbeit, ergänzte Pfarrer Manfred Böning, habe das Thema „Nein zu Gewalt an Frauen“ einen festen Platz – namentlich im Konfirmandenunterricht.

Zum Aktionsbündnis „Nein zu Gewalt an Frauen“ gehören in der Stadt neben den drei Kirchengemeinden auch der Deutsch-Ausländische Freundeskreis, das Familienzentrum, das Sozial-Zentrum Fels, die Pax-Christi-Gruppe sowie die beiden KFD-Verbände.