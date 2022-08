Neue Bänke für den Schützenwald

Dank privater Spenden der Familien Fricke und Keweloh ist der Schützen- und Bürgerwald nun um zwei Bänke reicher. Die Firma Kurbjuweit spendete die Fundamente, heißt es im Bericht der Martinus-Schützen. Für die Baumpflanzaktion im Herbst gibt es bereits 30 Baumspenden. Weitere Spender sind gerne gesehen.

Der neue Teil des Schützen- und Bürgerwaldes nimmt immer mehr Gestalt an. Neben zahlreichen bereits gepflanzten Bäumen und einer Wasserpumpe wurden nun zwei Bänke aufgestellt. Möglich gemacht haben das Waltraud und Reinhard Fricke sowie Rita und Ludger Keweloh. „Wir bedanken uns für die großzügige Spende und freuen uns über das Engagement der beiden Familien“, berichtet Oberst Martin Engbert. „Zumal die Eheleute Fricke und Keweloh für uns kein unbeschriebenes Blatt sind: Sie haben bereits mehrere Bäume gespendet und sind regelmäßig im Wald, um diese auch zu gießen.“

Der Wald ist beliebt

Aufgestellt wurden die Bänke von Werner Wening-Schulze Horstrup sowie Karl-Heinz und Andreas Schmetkamp, die sich federführend um die Hege und Pflege des 17 Hektar großen Schützen- und Bürgerwaldes kümmern. In einer kleinen Feierrunde bedankte sich Engbert gemeinsam mit dem Vorsitzenden Uwe Landau bei den Unterstützern.

Dass sich der Schützen- und Bürgerwald großer Beliebtheit erfreut und sich immer weiterentwickelt, zeigten die Baumspenden für den kommenden Herbst. Für die Baumpflanzaktion im November sind bereits 30 Baumspenden vorgemerkt. „Wer auch noch einen Baum pflanzen lassen möchte, kann sich gerne bei mir melden“, erklärt Engbert. Viele der Spenden gehen von Vereinen, Clubs oder Familien ein. Dabei wird unter anderem anlässlich von Geburtstagen, Geburten oder Jubiläen gespendet. Der Baumspender kann aus einer Liste von Baumarten wählen, und die Martinus-Schützen organisieren den Baum und die Pflanzung. „Bei der Baumpflanzaktion erhält man seine Baumkarte mit Nummer und Spenderjahr und kann seinen Baum dann erst einmal begießen“, so der Oberst.

Biwak wird geplant

Auch das Biwak des Schützenvereins am 24. September sei bereits in Planung, weitere Informationen dazu folgen. Bei den derzeitigen hohen Temperaturen sei außerdem jeder Helfer willkommen, der den einen oder anderen Baum wässere: „Unsere ehrenamtlich tätigen Schützenbrüder kommen mit dem Wässern kaum hinterher. Jeder ist willkommen zu unterstützen: Pumpen und Gießkannen sind in beiden Bereichen vor Ort.“