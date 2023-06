„Neue“ Promenade wird kräftig gefeiert

Carsten Grawunder wirkte am Sonntagmittag fast ein bisschen neidisch. „Es ist schön, wenn eine Stadt so etwas hat“, erklärte der Bürgermeister der Nachbarstadt Drensteinfurt. Im Nachhinein lasse sich eine Promenade wie die in Sendenhorst nicht künstlich in eine Stadt wie Drensteinfurt einbauen. Grwunders Ehefrau Heike Merschhoff-Grawunder konnte sich im Gespräch mit der Redaktion noch gut an ihre Erfahrungen mit der Sendenhorster Promenade erinnern, schließlich hatte die Familie hier mal ihr Zuhause. Als die Kinder noch klein waren, habe sie diese gerne im Kinderwagen über die Promenade geschoben.

