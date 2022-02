Neuer Ort für Begegnungen

Die Laumann-Stiftung plant die Errichtung eines Begegnungszentrums für Senioren, in dem Beratung und Angebote wie ein Mittagstisch gebündelt werden soll. Die Einrichtung soll in einem Neubau am Schlabberpohl auf dem Areal der ehemaligen Fleischerei angesiedelt werden.

Laumann-Stiftung stellt Pläne für Seniorenzentrum am Schlabberpohl in Sendenhorst vor

Die Gebäude am Schlabberpohl sollen abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden, in dem im Erdgeschoss das Begegnungszentrum der Laumann-Stiftung für Senioren untergebracht werden soll.

Die Idee gibt es schon länger, und das nicht nur in Sendenhorst, sondern auch in anderen Städten: die Einrichtung eines offenen Begegnungszentrums für Senioren. Nach intensiven Diskussionen und Überlegungen, in die auch die Stadtverwaltung eingebunden war und ist, hat sich die gemeinnützige Heinrich-und-Rita-Laumann-Stiftung entschlossen, ein solches Begegnungszentrum zu errichten, und zwar mitten in der Stadt.