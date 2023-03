Neugierig auf digitale Kunst

Dass man Bilder nicht nur mit Pinsel, Farbe und Leinwand komponieren kann, zeigt in diesen Wochen der Albersloher Künstler Denis Graf in seiner Ausstellung im Sozial-Zentrum. Die Vernissage traf auf großes Interesse.

Vernissage zur Ausstellung „Art In The Digital Age“

Die Vernissage zur Ausstellung „Art In The Digital Age“ wurde musikalisch vom Musikensemble „Grenzenlos“ begleitet. Gesanglich ergänzte Siegfried Brandenfels das Ensemble.

Es benötigt nicht immer Pinsel, Papier oder Leinwand, um ein Kunstwerk zu gestalten. Davon kann man sich aktuell in den Räumen des Sozial-Zentrum überzeugen, in denen Denis Graf seine Bilder in der Ausstellung mit dem Titel „Art In The Digital Age“ präsentiert. Zahlreiche Besucher waren zur Vernissage gekommen, um sich von der digitalen Malerei des Albersloher Künstlers ein Bild machen zu können.

„ Kunst kommt von Künden. “ Siegfried Brandenfels

„Kunst kommt von Künden“, hieß es in einer Ansprache von Siegfried Brandenfels, der Denis Graf dazu animiert hatte, seine Bilder der Öffentlichkeit zu präsentieren. „Der Künstler kündet eine Botschaft – seine Botschaft“, betonte der Albersloher und lud ein, sich mit dem digitalen Schaffen Grafs auseinanderzusetzen. Das taten die Besucher unter anderem mittels eines Videobeitrags, der die einzelnen Arbeitsschritte komprimiert aufzeigte und von Denis Graf erklärend kommentiert wurde. Als Motiv hatte ihm die Ludgerus-Kirche gedient.

Gemeinsam begrüßten Denis Graf (l.) und Siegfried Brandenfels die Besucher. Foto: Christiane Husmann

„Wie lange dauert es, so ein Bild zu gestalten?“, oder „Ist das nicht anstrengend?“, lauteten Fragen, die dem Künstler gestellt und von ihm beantwortet wurden. Mit neu gewonnenem Hintergrundwissen betrachteten die Besucher die Bilder im Ausstellungsraum, in dem auch Musiker der Musikschule Bochum Platz genommen hatten. Das Ensemble „Grenzenlos“ spielte Lieder mit internationaler Couleur und konnte damit begeistern.

Öffnungszeit der Ausstellung

Die Ausstellung in den Räumen des Sozial-Zentrum „Fels“, Kirchplatz 14, kann noch an folgenden Tagen besucht werden: Mittwoch (8. März) von 15 bis 17 Uhr, Donnerstag (9. März) von 17 bis19 Uhr, Samstag (11. März) von 14 bis 17 Uhr, Sonntag (12. März) von 11 bis 17 Uhr, Mittwoch (15. März) von 15 bis 17 Uhr, Donnerstag (16. März) von 17 bis 19 Uhr, Samstag (18. März) von 14 bis 17 Uhr, Sonntag (19. März) von 11 bis 17 Uhr, Mittwoch (22. März) von 15 bis 17 Uhr, Donnerstag (23. März) von 17 bis 19 Uhr und Samstag (25. März) ab 17 Uhr mit offenem Ende. Der Eintritt ist kostenlos.