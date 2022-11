Neustart nach langer Zwangspause

Da ist etwas richtig schiefgegangen, auch in der Kommunikation und im gegenseitigen Verständnis darüber, was geht und was nicht. Der Umstand, dass Wichtiges auf dem einen oder anderen Schreibtisch aus unterschiedlichen Gründen etwas länger liegengeblieben ist, war auch nicht sonderlich hilfreich. Exakt sechs Tage hatte das neue Sendenhorster Restaurant „Bedo’s“ an der Oststraße im ehemaligen Fahrradgeschäft geöffnet. Dann wurde es auf Anordnung des Kreises Warendorf wieder dicht gemacht. Grund: Brand- und Denkmalschutzauflagen. „Ich hatte gerade die Einkäufe fürs Wochenende gemacht. Da kam der Anruf von der Stadt, dass ich besser wieder schließe“, erzählt Inhaber Bedirhan Doğan im Gespräch mit der Redaktion. Nach einigem Nachdenken habe er das dann auch so gemacht – und die Einkäufe verschenkt.

