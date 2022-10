Nicht nur Musik gemacht Vier Mitglieder für 50 Jahre Vereinstreue geehrt

Feststimmung im Gerätehaus der Feuerwehr: Dort, wo sonst die Einsatzwagen parken, hatten Gäste Platz genommen, um vier Männer zu ehren. Reinhard Seebröker, Michael Poppenborg, Klemens Hövelmann und Jürgen Ferlemann sind jeweils seit einem halben Jahrhundert im Albersloher Spielmannszug aktiv.

„Wenn jemand für 50 Jahre aktive Mitgliedschaft geehrt wird, dann sind dem viele tausend Situationen, in denen zusammen musiziert, gelacht, auch mal ein Tränchen verdrückt, vor allem aber Gemeinschaft gelebt wurde, vorausgegangen“, formulierte Sascha Beisemann bei der Begrüßung der Gäste.

Vereinstreue trotz Ärgers und persönlichen Schicksalsschlägen

„Als ihr das erste Mal mit dem Spielmannszug musiziert habt, war ich noch nicht mal geboren“, schmunzelte der Vorsitzende des Vereins. Im Gegensatz zu Hermann Meier, der vor 50 Jahren zwar noch ein Kleinkind war, für seine Laudatio aber gründlich recherchiert und viele eigene, mit den Jubilaren gemachte Erfahrungen einbringen konnte. Bevor er aus dem Nähkästchen plaudern sollte, machte er deutlich: „Wir freuen uns, dass ihr – Reinhard, Klemens, Fenti und Poppi – bei uns seid und uns mit all eurem Wissen, eurer Erfahrung und euren Kenntnissen zur Seite steht.“

Keine Selbstverständlichkeit, denn „es gibt ja auch Ärger“, man werde mit Krankheiten konfrontiert, oder einem widerführen persönliche Schicksalsschläge. „Und trotz allem haben diese vier Männer sich entschieden, unserem Verein die Treue zu halten“, so der Laudator, der auch verschiedene Anekdoten zum Besten geben konnte.

So wurden die Gäste gewahr, dass Klemens Hövelmann und Jürgen Ferlemann aufgrund eines Boykotts „1978 kurzfristig aus dem Verein rausgeschmissen“ worden waren. „Mit dieser Sch…-Kappe treten wir nicht auf“, sei der Wortlaut der beiden Musiker gewesen, die damit die damals eingeführte Karnevalskappe gemeint hätten. „Dies war der Auslöser dafür, dass wir alle die Karnevalsmütze nicht mehr tragen mussten, und schon wenige Monate später stellte man fest, dass es ohne die beiden auch nicht ging, und man nahm sie wieder auf.“

Für Michael Poppenborg fand Meier Worte, die ihn als brillanten Musiker definierten. „Seine Verdienste um den Verein sind legendär und mehrfach ausgezeichnet worden“, so der Dirigent des Spielmannszugs, der auch einiges über Reinhard Seebröker zu berichten wusste: „Auch ich persönlich bin Reinhard zu tiefem Dank verpflichtet, holte er mich doch in den Spielmannszug, um später einmal zu sagen: Der Meier bricht eher die Flöte durch, als dass er sie richtig spielt.“ Ob er aus diesem Grund als Dirigent eingesetzt worden sei, stellte er als Überlegung auf.

Unterstützung durch die Familien

„Danken möchte ich auch euren Frauen und Familien“, machte Sascha Beisemann nach der durchaus unterhaltsamen Laudatio deutlich, dass nur durch deren Verständnis und Akzeptanz auf die 50-jährige Mitgliedschaft zurückgeblickt werden konnte.

„Wir sprechen immer davon, wie wichtig ehrenamtliches Engagement ist, und davon, dass es bröckelt“, meinte Bürgermeisterin Katrin Reuscher. „Wir sollten öfter darstellen, wie schön es ist, sich zu engagieren – man bekommt viel, viel mehr als man gibt“, meinte die Bürgermeisterin, die zu den zahlreichen Ehrengästen gehörte. Unter ihnen waren auch der stellvertretende Landesstabführer Friedrich Kulke und Kreisstabführer Frank Dombrowski, der hervorhob: „Es gibt im Kreis Warendorf nur fünf Kameraden, die seit 50 Jahren im jeweiligen Verein aktiv sind – vier davon sind Albersloher.“

„Brandschnalle in Gold“

Neben der Auszeichnung „Bandschnalle in Gold“ und eingerahmtem Ehrenbrief gab’s dafür 50 Liter Bier. Doch bevor der offizielle Teil beendet und ein Abendessen gereicht werden sollte, meldete sich noch ein Jubilar zu Wort. „Im Namen von uns Vieren: Danke für die Wertschätzung“, so Reinhard Seebröker, der fragte: „Warum bin ich 50 Jahre im Spielmannszug?“ – und augenzwinkernd zur Antwort gab: „Wir sind so viel mit den jungen Leuten zusammen, die auch schon mal liederlich sind – wir können ihnen was beibringen und verkalken nicht.“ Zusammenfassend räumte er ein: „Ich bin stolz, Mitglied des Spielmannszugs zu sein.“