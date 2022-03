Nun sind Ideen und Anregungen gefragt

Zu einem Auftaktworkshop „Engagierte Stadt Sendenhorst“ am 26. März (Samstag) von 10 bis etwa 14 Uhr lädt die Stadtverwaltung alle Vertreterinnen und Vertreter der Vereine, Initiativen, Parteien und gemeinwohlorientierten Organisationen aus Sendenhorst und Albersloh ein. Die Veranstaltung findet in der Aula der Realschule St. Martin und nicht, wie ursprünglich geplant, in der Wersehalle statt.

Tragfähige Vision entwickeln

Ziel sei es, „eine tragfähige Vision der engagierten Stadt Sendenhorst zu entwickeln und Maßnahmen zu identifizieren, die das bürgerschaftliche Engagement fit für die Zukunft machen“, heißt es in der Ankündigung der Stadtverwaltung. Unterstützen wird die Veranstaltung Professor Mirko Sporket von der FH Münster, der im Jahr 2019 mit seinen Studierenden die „GUGL“-Studie durchgeführt hat. Er werde in seinem Beitrag die Ergebnisse der Studie insbesondere für das bürgerschaftliche Engagement in Sendenhorst und Albersloh beleuchten. „Diese Ergebnisse stellen somit die Rampe da, von der aus Sendenhorst in den Prozess startet“, heißt es in der Ankündigung.

Erfahrungen mit dem Bundesnetzwerk

Im Anschluss berichtet Bianca Fliß, Koordinatorin der „Engagierten Stadt Sondershausen“, von ihren Erfahrungen mit dem Bundesnetzwerk „Engagierte Stadt“ und den Entwicklungschancen, die dieses Programm für Sondershausen in der Vergangenheit bereits geboten habe und noch weiter biete.

Nach den Vorträgen sind die Teilnehmenden des Auftaktworkshops gefragt. Bei zwei Workshop-Runden können sie ihre Ideen und Anregungen einbringen.

In der ersten Arbeitsrunde entwickeln sie ihre Vorstellungen und Leitlinien für das engagierte Sendenhorst und Albersloh. Bei der darauffolgenden Workshop-Phase werden sie eingeladen, an verschiedenen Thementischen Impulse zu den Themen „Rahmenbedingungen“, „Generationswechsel im Vorstand“, „junges Engagement“ und „Engagement und Integration“ zu sammeln.

Anregungen werden gesammelt

„Die Anregungen und Ideen der bürgerschaftlich Engagierten in Sendenhorst und Albersloh sind uns sehr wichtig. Als Experten in eigener Sache wissen sie am besten, wo der Schuh drückt“, erklärt Bürgermeisterin Katrin Reuscher.

In die Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung mit eingebunden ist eine Steuerungsgruppe aus Vertretern und Vertreterinnen der Zivilgesellschaft, Unternehmen und Stadtverwaltung, die sich als „Keimzelle des Netzwerkes engagiertes Sendenhorst und Albersloh“ versteht. „Wir freuen uns auf viele interessierte und engagierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer“, blickt Bürgermeisterin Katrin Reuscher mit viel Vorfreude auf die Veranstaltung.

Für Verpflegung sei gesorgt. Einlass ist ab 9.30 Uhr. Es gelten die dann gültigen Corona-Schutzbestimmungen.