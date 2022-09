Nun soll’s der Stadtrat richten

Endausbau der Straße Am Mergelberg

Sendenhorst

Wie wird die Straße Am Mergelberg ausgebaut, und wer muss das bezahlen? Diese beiden Fragen sind nach der jüngsten Diskussion im städtischen Fachausschuss nun zu beantworten. In der kommenden Woche nimmt sich deshalb der Rat der Stadt erneut des Themas an.

Von Josef Thesing