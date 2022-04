Nun wird es konkret

Planspiel und Fragebogenaktion sind absolviert und ausgewertet. Am 30. April findet die Jugendkonferenz 2022 statt. Alle Kinder und Jugendlichen aus Sendenhorst und Albersloh sind dazu eingeladen. Jetzt soll es konkret an die Umsetzung von Projektideen gehen.

Die Stadt Sendenhorst führt zusammen mit dem Amt für Kinder, Jugendliche und Familien sowie dem Jugendwerk am 30. April (Samstag) eine Jugendkonferenz durch. Zwischen 11 und 14.30 Uhr können Jugendliche dann in Workshops an den Themen-Ideen arbeiten, die aus der vorangegangenen Fragebogenaktion entstanden sind. Die Stadt teilt mit, dass diese Jugendkonferenz im Haus Siekmann stattfindet.

Über die bereits abgeschlossenen Bausteine, das Planspiel „Pimp your town“ und die Fragebogenaktion mit fast 400 Rückläufern – eine Zahl, die die Verwaltung als tolle Resonanz bewertete –, hatten Kinder und Jugendliche aus Sendenhorst und Albersloh bereits Gelegenheit, ihre Wünsche, Ideen und Anregungen für eine zielgruppenorientierte Gestaltung ihrer Heimatstadt zu bekunden, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. Nach Auswertung der Fragebögen zeichne sich eine deutliche Tendenz für das Schwerpunktthema Freizeitgestaltung ab.

Outdoor steht hoch im Kurs

Kinder und Jugendliche seien besonders an Outdoor-Aktivitäten und mehr Freizeitangeboten interessiert und wünschten sich mehr Treffpunkte in Sendenhorst und Albersloh, habe eine erste Auswertung ergeben.

In der Jugendkonferenz haben ausdrücklich alle Kinder und Jugendlichen – auch diejenigen, die nicht an der Fragebogenaktion teilgenommen haben – die Möglichkeit, diese Ideen unter Begleitung von Moderierenden, Experten und Politikern an einzelnen Thementischen in Workshops weiterzuentwickeln. Unter dem Motto „offener Thementisch“ wird es auch Gelegenheit geben, spontan neue Ideen und Wünsche zu äußern und zu diskutieren. Alle Jugendlichen sind zur Jugendkonferenz eingeladen.

Die Jugendkonferenz soll dabei aber auch mehr als eine aktuelle Bestandsaufnahme von Bedürfnissen sein. „Wir möchten gemeinsam mit den Jugendlichen zumindest ein konkretes Projekt aus dieser Jugendkonferenz weiterentwickeln und umsetzen“, bestätigt Bürgermeisterin Katrin Reuscher.

Hierfür ist wünschenswert, dass sich im Nachgang zur Jugendkonferenz Arbeitsgemeinschaften bilden, die bereit sind, sich engagiert und aktiv für eine Umsetzung ihrer Ideen einzubringen. Die Verwaltung wird diese Projekte begleiten und auch finanziell unterstützen.