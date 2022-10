Nur fünf Monate für den Rohbau

Richtfest für Wohnanlage Wienort an der Telgter Straße in Sendenhorst

Sendenhorst

Das ging schnell in dieser am Bau nicht ganz einfachen Zeit. Nur fünf Monate nach dem ersten Spatenstich konnte am Wienort Richtfest gefeiert werden. Dort errichtet ein Tochterunternehmen der Raiffeisen-Genossenschaft eine Wohnanlage vor allem für Senioren.

Von Dierk Hartleb