Ohne lange Anreise in die weite Welt

Ob ein Ausflug in die Savanne Afrikas, eine Wanderung in felsigem Gebirge in den USA oder ein Konzertbesuch bei Bon Jovi: Den Bewohnerinnen und Bewohnern des St.-Elisabeth-Stifts ist in diesem Jahr kein Reiseziel zu weit. Doch statt schwerem Gepäck können sie sich – ausgestattet mit einer Virtual-Reality-Brille (VR-Brille) – ganz bequem zurücklehnen und von den eigenen vier Wänden aus den Ausblick genießen. Gemeinsam mit Studierenden der Fachhochschule Münster lernten die Bewohnerinnen und Bewohner die Technologie kennen.

Beeindruckende Bilder aus der Natur

„In Island war ich noch nicht. Beeindruckend der Wasserfall, die Natur“, stellte Lieselotte Schütt fest. Sie schaut sich begeistert im Raum um, doch statt des Cafés der Senioreneinrichtung sieht sie durch die Brille die Natur Islands. Für Sieghard Westphal war das Rauschen des reißenden Wasserfalls schön anzuhören. „Reisen in dem Alter ist häufig nicht möglich. Die Brillen bieten eine Alternative“, erklärte Younes Assebbane. Der Student absolviert an der FH sein Studium der Sozialen Arbeit. Gemeinsam mit seinen Kommilitoninnen Luna Pielhau und Dana Ligges hatte er sich im Rahmen des Seminars „VR-Sozial – Erweiterte Realität in der Praxis der sozialen Arbeit“ das St.-Elisabeth-Stift für das gemeinsame Projekt ausgesucht, heißt es im Bericht der Einrichtung.

„Im Mittelpunkt des Projekts stehen die Selbstwirksamkeit und digitale Teilhabe“, erklärte Assebbane: „Die Teilnehmenden können das Gezeigte auf der VR-Brille als Zuschauer mitverfolgen, sie können aber auch aktiv eingreifen.“

So pflanzten die Bewohnerinnen und Bewohner beispielsweise virtuell Blumen und Bäume. Die 360-Grad-Rundumsicht ermögliche es dem Betrachter oder der Betrachterin, sich im Raum umzusehen, anders als beim Fernsehschauen.

Fünf Treffen mit den Studierenden

In insgesamt fünf Treffen konnten die Bewohnerinnen und Bewohner die virtuelle Realität für sich entdecken. Anhand eines Fragebogens, den die Bewohnerinnen und Bewohner eingangs ausfüllen mussten, konnten die Reiseziele ganz individuell an die Interessen der Teilnehmenden angepasst werden. Christel Haake stattete so der Rockband Bon Jovi einen Besuch ab. Für die Bewohnerin ein tolles Erlebnis: „Das war wirklich schön, die Band live zu sehen und die Musik zu hören.“

Nicht nur die Resonanz der Bewohnerinnen und Bewohner war positiv. „Wir hatten sehr viel Spaß. Die Reaktionen der Projektteilnehmenden sind uns auch in Erinnerung geblieben“, sagte Younes Assebbane. An eine Situation erinnert er sich konkret: „Eine Bewohnerin sagte mit voller Begeisterung: ,So nah war ich noch nie an einem Reh.‘ Das war schön mitzuerleben.“

Weitere Projekte mit der VR-Brille

Für die Zukunft kann sich Hausleiter und Netzwerkkoordinator Markus Giesbers weitere Projekte mit VR-Brillen vorstellen: „Für uns war es interessant zu sehen, wie die Bewohnerinnen und Bewohner darauf reagieren.“ Aufgrund der positiven Resonanz sei es vorstellbar, die Technologie in Zukunft auch selbst zur Verfügung zu stellen.

Die Reiselust der Bewohnerinnen und Bewohner spreche dafür, dass das Reisen ohne Koffer bald auch virtuell erfahrbar gemacht werde.