Ortsgruppe ruft zum Endspurt auf

Seit dem 1. September läuft bereits der bundesweite ADFC-Klimatest, eine Online-Umfrage, bei der eine Bewertung des „Fahrrad-Klimas“ in den einzelnen Kommunen seitens der Bürgerinnen und Bürger ermöglicht wird. Um eine gewisse statistische Sicherheit der Umfrage zu erreichen, müssen mindestens 50 Einwohner einer Gemeinde am Klimatest teilnehmen. Die meisten Gemeinden im Münsterland haben das inzwischen längst geschafft. Sendenhorst verfehlt derzeit diese Schwelle allerdings noch deutlich, heißt es in einem Bericht der ADFC-Ortsgruppe Sendenhorst.

Doch noch seien ein paar Tage Zeit, die Umfrage werde zum Monatsende geschlossen, hofft der ADFC auf weitere Teilnehmer und ruft deshalb dazu auf, sich ein paar Minuten Zeit zu nehmen, um die Zufriedenheit oder die kritische Sicht bezüglich der Fahrradfreundlichkeit vor Ort zu dokumentieren. Unter der Internet-Adresse www.fahrradklima-test.adfc.de besteht noch bis zum 30. November die Möglichkeit dazu.

Die Ergebnisse aus dem Fahrradklima-Test können den Städten gezielt helfen, ihre Fahrradfreundlichkeit zu bestimmen und geben eine wertvolle Orientierungshilfe für die Planung konkreter Maßnahmen. Gerade für Sendenhorst und Albersloh kämen solche Rückmeldungen zu einem günstigen Zeitpunkt, da aktuell am neuen Mobilitätskonzept gearbeitet werde.