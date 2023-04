Osterfeuer für Kiebitz-Brut keine Gefahr 

Mit Blick auf den Klima- und Umweltschutz werden Osterfeuer von vielen heute deutlich kritischer gesehen als noch vor ein paar Jahren. Auch die Stadt Sendenhorst will diskutieren, ob deren Genehmigung in Zukunft restriktiver gehandhabt werden sollte.

In diesem Jahr hatte kurz vor den Feiertagen eine streng geschützte Vogelart noch für einige Hektik in der Verwaltung gesorgt.

Am Gründonnerstag habe das Ordnungsamt gegen Mittag einen Anruf von einer Albersloher Bürgerin erhalten, die darauf hingewiesen habe, dass sich in unmittelbarer Nähe zum dortigen Osterfeuer Kiebitze in der Brutzeit befänden. „Daraufhin wurde Kontakt zum Nabu und zur Unteren Naturschutzbehörde des Kreises aufgenommen“, teilt Bürgermeisterin Katrin Reuscher auf Anfrage mit. Denn auch in der Redaktion hatte sich über die Feiertage eine Leserin, die anonym bleiben möchte, mit ihrer Beobachtung gemeldet und gefragt: „Warum wird ein Osterfeuer nahe eines Kiebitz-Brutgebiets und zur Kiebitz-Brutzeit von der Stadt genehmigt? Ist der Stadt der Artenschutz wirklich ein Anliegen? Es wäre kein Problem, das Osterfeuer an einer Stelle zu veranstalten.“

Die Fläche, erläutert Katrin Reuscher weiter, sei dem Nabu als potenzielle Brutfläche bekannt und werde auch regelmäßig kontrolliert – allerdings nicht in diesem Jahr. Deshalb hätten auch weder die Naturschützer noch der Kreis gesicherte Aussagen zu möglichen Nestern treffen können.

Kurzerhand sei die Fläche dann von einem städtischen Mitarbeiter aus dem Sachgebiet Umwelt in Augenschein genommen worden. Auf dem Acker sei eine Zwischenfrucht eingesät, deren Bewuchs etwa bis zum Knie reiche. „Nach Aussage des Nabu meidet der Kiebitz Flächen, die einen entsprechend hohen Bewuchs aufweisen, und konzentriert sich vielmehr auf Weiden und Wiesen mit kurzem oder gar keinem Gras“, gibt Katrin Reuscher ihre Informationen wieder. Bei einer Teilbegehung der Fläche seien keine aufsteigenden Kiebitzpaare, die auf ein potenzielles Nest hindeuteten, festgestellt worden. Stattdessen sei ein Kiebitz im Flug über der Ackerfläche nördlich der Adolfshöhe gesehen worden, die wegen ihres sporadischen Bewuchses als Lebensraum deutlich attraktiver sei.

Das Albersloher Osterfeuer hat also wie geplant und genehmigt stattgefunden. Dennoch: „Im nächsten Jahr sollen die ausgewiesenen Brutgebiete mit den angemeldeten Feuerstellen abgeglichen werden, um frühzeitig reagieren zu können“, betont die Bürgermeisterin.

Bislang können bei der Stadt nicht nur Osterfeuer von Vereinen und Verbänden, sondern auch von Privatpersonen angemeldet werden, solange es sich um Brauchtumsveranstaltungen handelt. Die dabei entstehende Feinstaubbelastung sowie die Gefährdung von Wildtieren seien in anderen Städten, beispielsweise in Telgte und Everswinkel, allerdings ausschlaggebend dafür gewesen, ab 2024 nur noch einige wenige öffentliche Osterfeuer zuzulassen, die für jedermann zugänglich sein müssen. „Aus unserer Sicht sollte dies auch hier diskutiert werden“, findet Katrin Reuscher.