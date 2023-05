Ein absoluter Fachmann in Sachen „Natural Horsemanship“ ist am 18. Mai (Donnerstag) in Albersloh zu Gast. Der Australier Mark Langley wird seine Art und Weise vorstellen, mit Pferden eine Partnerschaft durch Vertrauen und Verständnis aufzubauen.

Pferdetrainer Mark Langley aus Australien gibt seine Erfahrungen in Sachen „Natural Horsemanship“ in Albersloh weiter.

Am Donnerstag (18. Mai, Christi Himmelfahrt) ist es wieder so weit: Der international renommierte Pferdetrainer Mark Langley aus Australien zeigt in einem öffentlichen Live-Training seine faszinierende Art des Umgangs mit Pferden. Auf dem Hof von Pauline Maria Höfener in der Bauernschaft Ahrenhorst können Interessierte live erleben, wie Langley sein langjähriges Wissen und seine Erfahrung anwendet und erklärt, wie man mit Pferden eine Partnerschaft durch Vertrauen und Verständnis aufbaut.