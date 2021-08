Pkw kollidiert mit Wohnmobil

Zwei Person bei Unfall in Sendenhorst schwer verletzt

Zu einem schweren Verkehrsunfall sind die Löschzüge Sendenhorst und Albersloh gestern gegen 11 Uhr zur Telgter Straße gerufen worden. Dort waren ein Wohnmobil und ein Auto kollidiert. Nachdem eine 20-jährige Sendenhorsterin in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Auto verloren hatte, geriet sie ins Schleudern und kollidierte mit einem entgegenkommenden Wohnmobil. Mit schweren Verletzungen wurden die junge Frau und die Beifahrerin des 70-jährigen Wohnmobilfahrers aus Rudersberg in Krankenhäuser transportiert. Der Fahrer des Wohnmobils erlitt leichte Verletzungen. Die L 811 war bis 14.50 Uhr vollständig gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, den die Polizei auf 50 000 Euro schätzt.