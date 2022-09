Plädoyer für die Demokratie

Sie ist – politisch betrachtet – „Deutschlands oberste Ordnungshüterin“. Und so wunderte es auch nicht, dass sich gleich die erste Frage darum drehte, wann sie denn tatsächlich ein- und durchgreift. Lange zu überlegen brauchte Bärbel Bas da nicht. „Bei persönlichen Beleidigungen sofort“, schilderte die Präsidentin des Deutschen Bundestages. Aber natürlich achtet sie auch penibel auf kleinere Vergehen. So etwa, wenn es um die Nichteinhaltung der Redezeit in der „Herzkammer der Demokratie“ geht. Und dafür, schmunzelte Bas, sei auch ihr Sendenhorster Fraktionskollege Bernhard Daldrup durchaus bekannt.

Dass man nach einer ganzen Reihe von ehemaligen Spitzenpolitikern nun zum 100-jährigen Bestehen der Sendenhorster SPD auch tatsächlich eine aktive Parlamentspräsidentin begrüßen durfte, freute Daldrup übrigens ebenso wie die langjährige heimische SPD-Landtagsabgeordnete und Ortsvereinsvorsitzende Annette Watermann-Krass. Und das auch deshalb, weil sich die aus Duisburg stammende Bundestagschefin nicht nur Zeit für einen Eintrag ins „Goldene Buch“ der Stadt genommen hatte, sondern dazu für einen anschließenden Bürgerdialog zur Verfügung stand. Und zu dem hatten sich unter dem Motto „Politik hautnah – was ich schon immer mal fragen wollte“ nicht nur zahlreiche Parteimitglieder, sondern auch etliche Schüler der oberen Jahrgänge von Montessori- und Realschule auf der Tenne des Hauses Siekmann eingefunden.

In ihrer Begrüßung verwies Watermann-Krass zunächst auf die lange Geschichte der Sozialdemokratie – in Deutschland und in Sendenhorst. „Vor 100 Jahren waren es noch andere Zeiten. Da brauchte es schon eine Menge Mut, sich zur SPD zu bekennen“, schilderte Watermann-Krass. In der sich im Zuge der fortschreitenden Industrialisierung rasant verändernden Lebenswelt sei es jedoch gelungen, diese aktiv mitzugestalten – und die begonnene Arbeit nach zwischenzeitlichem Parteiverbot während der NS-Diktatur nach Kriegsende erfolgreich fortzusetzen. „Politik braucht immer Menschen vor Ort. Und es macht Spaß“, appellierte sie vor allem an den Nachwuchs, sich politisch zu engagieren.

„ »Politik braucht immer Menschen vor Ort.« “ Annette Watermann-Krass

Ein „Ball“, den Parlamentspräsidentin Bärbel Bas im anschließenden Dialog mit Bernhard Daldrup nur aufnehmen konnte. Denn der „Kern der demokratischen Arbeit“ finde nun einmal nicht in Berlin, sondern in den Städten und Gemeinden und damit „vor Ort“ statt. Zum Leben in einem freien Land, betonte Bas, gehöre aber nicht nur politisches Engagement, sondern auch ehrenamtlicher Einsatz auf allen Ebenen. „Das ist mindestens genauso wichtig für die Demokratie“, sagte sie.

Letztere stehe zwar stets vor gewissen Herausforderungen, im Zeitalter von Internet und sozialen Netzwerken gestalteten sich diese aber zunehmend schwieriger. „Wir erleben, dass zunehmend selbst Kommunalpolitiker auf Facebook und Co. massiv angegriffen und bedroht werden“, sagte Bas. „Und es gibt sogar Bürgermeister, die deshalb und zum Schutz ihrer Familie nicht mehr kandidieren. Das ist demokratiegefährdend“, warnte sie. „Wir müssen sehr wachsam sein und gegen Rechtsextreme und Verschwörungsmythen vorgehen.“ Um das wirkungsvoll tun zu können, ergänzte Bernhard Daldrup, seien die im Zuge regelmäßiger Gebührendiskussionen und zuletzt aufgrund einiger handfester Skandale kritisierten öffentlich-rechtlichen Medien unerlässlich.

„ »Das ist immer einen Gratwanderung.« “ Bärbel Bas

Befragt nach ihrer bereits eingangs erwähnten Rolle im Parlament gab Bärbel Bas einen gewissen „Rollenkonflikt“ durchaus zu. Denn zum einen sei sie ein stimmberechtigtes Mitglied ihrer Fraktion, das naturgemäß auch an entsprechenden Beratungen und Sitzungen teilnimmt. Zum anderen sei sie natürlich der Objektivität verpflichtet. „Das ist immer eine Gratwanderung“, sagte sie. Und zur Leitung der mitunter doch recht „munteren“ Plenardebatten bedürfe es durchaus auch eines gewissen Fingerspitzengefühls. Mit Kritik müsse man diesbezüglich naturgemäß leben können. „Ich bekomme auch schon mal einen Anruf vom Kanzler, dass dies oder das nicht hätte sein müssen“, lachte Bärbel Bas. Kritik von Bürgern und Wählern bekomme sie übrigens weniger hinsichtlich des politischen Kurses ihrer Partei. „Volkes Zorn“ entlade sich bei ihr vielmehr zumeist über die Debattenkultur im höchsten parlamentarischen Gremium der Republik. „‚Wie im Kindergarten‘, heißt es durchaus schon manchmal“, schmunzelte Bas.

Wie es in diesem tatsächlich aussieht, davon, betonte die Parlamentspräsidentin, könnten sich alle Bürger übrigens tagtäglich selbst einen Eindruck verschaffen. „Das Parlament ist sehr daran interessiert, dass die Leute kommen“, sagte Bärbel Bas. „Und wir können nur dafür werben, sich selbst ein Bild davon zu machen“, ergänzte Bernhard Daldrup.