Platz für 20.000 neue Bäume

Es sind schon gewaltige Zahlen: In nur fünf Jahren sollen im Sendenhorster Süden auf rund 50.000 Quadratmetern 20.000 neue Bäume gepflanzt werden. Zum Auftakt der Aktion trafen sich im künftigen „Wangari-Wald“ am Mittwoch rund 150 fleißige Helfer.

Nach einem kurzen Impuls und dem Lied „Kleines Senfkorn Hoffnung“ machten sich Schüler und Helfer in Dreier-Teams ans Werk, um jeweils 150 Baumsetzlinge und 40 neue Sträucher in die Erde zu bringen.

Während bei der UN-Klimakonferenz in Glasgow noch über das 1,5-Grad-Ziel und den Schutz der Wälder debattiert und gestritten wird, werden in Sendenhorst bereits Fakten geschaffen. Und das in Form recht stattlicher Löcher, die am Mittwoch in recht großer Zahl unweit des Jugendgästehauses „Himmelreich“ in den Boden gebuddelt wurden.