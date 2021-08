Platz für 700 (neue) Albersloher

Es ist geschafft: Mit der Abnahme des neuen Verkehrsknotenpunktes gaben Bettina Küch-Wallmeyer von der Grundstücksgesellschaft der Stadt, Bauleiter André Egelkamp vom Straßenbauunternehmen Dieckmann sowie Thomas van der Giet vom Ingenieurbüro Gnegel und Volker Quebe vom Landesbetrieb Straßen.NRW am Freitagmittag den Startschuss für alle Bauherrn im zweiten Teilabschnitt des Baugebiets Kohkamp. Mängelfrei abgenommen worden war kurz zuvor nicht nur der neugestaltete Kreuzungsbereich samt beschranktem Bahnübergang an der Einmündung des Kohkamps in die Sendenhorster Straße. Fertig sind vielmehr auch der neue Fahrbahnbelag auf dem Landesstraßenabschnitt sowie das fehlende Radwegteilstück, auch wenn letzteres erst am Mittwoch seiner Bestimmung übergeben wird. Bis dahin soll das noch fehlende und aus Sicherheitsgründen notwendige Stahlgeländer geliefert und montiert sein.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie

endet automatisch