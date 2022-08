Positive Stimmung für den Wandel

Sendenhorst/Albersloh

Die Stimmung für einen Wandel in der Mobilität ist in der Stadt grundsätzlich positiv. Viele Menschen können sich vorstellen, auf den ÖPNV umzusteigen und das Rad mehr zu nutzen, wenn die Rahmenbedingungen passen – wie etwa ein besseres Angebot in den Tages-Randzeiten und am Wochenende.

Von Josef Thesing