Prinzessin gesucht

Beim Open-Air-Kindertheater können Kinder, Eltern und Großeltern Märchen der Gebrüder Grimm und Abenteuer des Prinzen und der Prinzessin erleben. Die Muko – Freie Musik- und Kulturschule – lädt dazu ein, Decken und Picknick mitzubringen.

„Der Fischer, seine Frau und das Fischstäbchen“

Das Theater „Kreuz & Quer“ spielt am Sonntag (26. Juni) um 15 Uhr im „Mukolosseum“ an der Straße Auf der Geist das Stück „Der Fischer, seine Frau und das Fischstäbchen“ für Kinder ab vier Jahren. Es ist eine Aufführung mit zwei Clowns, einem „Pinkelpott“, einer Badewanne und einem Fischstäbchen, heißt es in der Ankündigung des Muko. Gebrr sitzt am liebsten im Badezimmer und angelt in der Badewanne. Doch heute ist Samstag, und am Samstag ist Grimms Badetag. Sie würde schon die Angel weglegen, wenn Grimm ihr denn ein Märchen vorlesen würde. Anmeldeschluss ist am Samstag (25. Juni). Das für diesen Termin angekündigte Stück „König Daddelbart“ fällt aus.

„Die Prinzessin auf der Erbse“

Am 2. Juli (Samstag) führt das Theater „Tom Teuer“ das Stück „Die Prinzessin auf der Erbse“ für Kinder ab vier Jahren ebenfalls im „Mukolosseum“ auf. Ein König lebt glücklich mit seinem Prinzensohn auf einer Insel. Doch dem Prinzen fehlt eine richtige Prinzessin. Und weil es keine auf der Insel gibt, schippert der Prinz los zur Prinzessinnensuche. Als er zurück zur Insel kommt, findet er eine Prinzessin an Land. Doch sie trägt keine Krone. Anmeldeschluss ist am 1. Juli (Freitag).

Durch die Unterstützung der Stadt t über den Kulturrucksack und der Sparkasse Münsterland Ost sind die Angebote kostenfrei, eine Anmeldegebühr von fünf Euro wird erhoben. Bei Regen finden die Veranstaltungen im Haus Siekmann statt. Tickets für beide Veranstaltungen gibt es online.