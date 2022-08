Prominenz kommt zum Diskutieren

Auch wenn sich vieles verändere, bleibe eines gleich, schreibt SPD-Bundesvorsitzender Lars Klingbeil der Sendenhorster SPD zu deren 100. Geburtstag: „Nur eine Sozialdemokratie, die vor Ort stark verankert ist, kann erfolgreich die Zukunft gestalten“, so der Parteivorsitzende in seinem Grußwort im Jubiläums-„Stadtspiegel“. Und seine Co-Vorsitzende Saskia Esken ergänzt: „Euer SPD-Ortsverein Sendenhorst ist ein Ort der politischen Debatte, Willensbildung und Gestaltung.“

Grußworte von den Bundesvorsitzenden

Auch wenn die SPD – wie berichtet – in den vergangenen Jahrzehnten viel politische Prominenz nach Sendenhorst geholt hat, werden Klingbeil und Esken nach derzeitigem Stand nicht zum Gratulieren vorbeikommen. Dafür aber andere aus der ersten Reihe der Bundes-SPD, zu denen der Sendenhorster Bundestagsabgeordnete Bernhard Daldrup gute Kontakte hat: Generalsekretär Kevin Kühnert, Bundestagspräsidentin Bärbel Bas, Svenja Schulze, Bundesministerin für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, sowie der Schatzmeister der SPD und Experte für deutsch-polnische Beziehungen, Dietmar Nietan. Dabei, so Bernhard Daldrup im Gespräch mit der Redaktion, solle es bewusst nicht um Vorträge und Selbstbeweihräucherung gehen, sondern um den Austausch unter anderem über die „Demokratisierung des Lebens“. Alle Interessierten könnten Fragen loswerden, die sie immer schon mal stellen wollten. „Wir haben interessante und prominente Gäste“, freut sich die Vorsitzende der Sendenhorster SPD, Annette Watermann-Krass.

Kevin Kühnert diskutiert

Am schillerndsten und vielleicht auch kontrovers diskutiertesten ist wohl Kevin Kühnert, der neue Generalsekretär, der bereits in der kommenden Woche am 25. August (Donnerstag) ins Haus Siekmann kommt. Die Veranstaltung beginnt um 17.30 Uhr. Kühnert, der sich in der Vergangenheit immer mal wieder gerne empört hat, hat dazu das passende Thema mitgebracht: „Empörung allein reicht nicht.“ In einer Gesprächsrunde wird „mit weiteren spannenden Gästen“, so die SPD, über Formen und Wege des politischen Engagements diskutiert. Für Getränke, Snacks und Livemusik ist gesorgt.

Bärbel Bas gibt Antworten

Auch Bärbel Bas kommt ins Haus Siekmann, und zwar am 13. September (Dienstag) um 12.30 Uhr. Die SPD habe bewusst verschiedene Wochentage und Uhrzeiten gewählt, erläutert Bernhard Daldrup. „Politik hautnah – was ich immer schon mal fragen wollte“, ist das Thema der Bundestagspräsidentin. Es soll einen Austausch mit Vertretern aus Gesellschaft und Vereinen geben. „Dabei sein und Fragen stellen“, meint die SPD.

Svenja Schulze kommt am 17. September (Samstag) ins Albersloher Sozialzentrum. Beginn ist um 14 Uhr. „Global denken – lokal handeln“ ist ihr Thema. Dabei soll es auch um die „Faitrade-Town“ Sendenhorst und deren Bemühungen um mehr Nachhaltigkeit gehen.

Verhältnis zu östlichen Nachbarn

Zur Frühschoppenzeit – um 11 Uhr – kommt schließlich Dietmar Nietan am 25. September (Sonntag) in die „Waldmutter“. „Wie gehen wir eigentlich mit unseren östlichen Nachbarn um?“, ist seine Fragestellung. Eine Frage, die gerade in diesen Monaten in Europa sehr aktuell sei.