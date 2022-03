Qualität steht über vielem

Bebauungspläne sind ein wichtiges Instrument für die Planung in einer Stadt. Aber sie sollten nicht allzu starr formuliert werden, weil die Anforderungen an Wohnen, Leben und Stadtentwicklung einem ständigen Wandel unterworfen sind. Die Inhalte von Bebauungsplänen, erklärte Susanne Schamp in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, müssten in diesen Zeiten „alle fünf bis zehn Jahre“ auf ihre Sinnhaftigkeit hin überprüft werden. „Die Dinge ändern sich ständig“, meinte die Vorsitzendes des Gestaltungsbeirates der Stadt Sendenhorst.

