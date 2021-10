Radfahren ist Teil ihres Lebens

Die nächste private große Radtour hat Maria Schäfer gemeinsam mit ihrer Schwester Claudia bereits geplant. Im kommenden Jahr wollen die beiden Frauen den Alpe-Adria-Radweg in Angriff nehmen. Dieser führt über 410 Kilometer vom österreichischen Salzburg über die Alpen bis ins italienische Grado an der Adria. 2400 Meter geht es die Berge hinauf und 2800 Meter abwärts. Da braucht es ordentlich Akku-Ladung, würde man heute vielleicht als Erstes denken. Die beiden Schwestern widmen sich diesem Gedanken nicht. „Ich fahre mit meinen normalen Tourenrad“, sagt Maria Schäfer. „Immer“, fügt sie an. Ein Pedelec steht nicht in ihrer Garage, das ist auch noch nicht geplant. Zehn Jahre ist ihr Fahrrad nun alt, gerade musste sie es ein wenig reparieren lassen.

