Räuberischer Diebstahl in Sendenhorster Discounter

Ein 38-Jähriger soll in einem Sendenhorster Discounter einen räuberischen Diebstahl begangen haben. Dabei soll es laut Polizei auch zu einem Handgemenge gekommen sein. Ein Beschuldigter befindet sich in Untersuchungshaft.

Beschuldigter in Untersuchungshaft

In Untersuchungshaft befindet sich ein 38-Jähriger auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster, der im Verdacht steht, einen räuberischen Diebstahl in Sendenhorst begangen zu haben.

Am Samstag (8. Oktober) hielten sich der Tatverdächtige und ein möglicher Mittäter gegen 14.10 Uhr in einem Discounter am Osttor auf. Während ein Tatverdächtiger den Kassierer und eine Angestellte abgelenkt haben soll, passierte der andere Tatverdächtige mit Diebesgut den Kassenbereich. Die Angestellte habe den Diebstahl aber bemerkt und den Filialleiter informiert. Der wiederum wollte das Duo stellen und habe es angesprochen, teilt die Polizei mit.

Personal hält Beschuldigten fest

Daraufhin sollen die Männer weiter in Richtung Ausgang gelaufen sein. Der 43-jährige Filialleiter habe einen Tatverdächtigen festgehalten. Dieser soll sich dann umgedreht und dem Filialleiter mit der Faust in das Gesicht geschlagen haben. Die Polizei berichtet weiter von einem Gerangel zwischen den Beteiligten. Dabei habe der Mittäter versucht, den 38-Jährigen zu befreien. Dem Personal gelang es, den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Der zweite Tatverdächtige habe mit einem Auto das Gelände verlassen, heißt es im Bericht weiter. Bei dem Tatverdächtigen fanden die Polizisten Lebensmittel und mehrere Zigarettenschachteln in einer Umhängetasche. Des Weiteren hatte der Mann ein Cuttermesser bei sich.

Der 38-jährige Mann wurde einem Richter am Amtsgericht Ahlen vorgeführt, teilt die Polizei mit. Dieser erließ Haftbefehl wegen Fluchtgefahr.