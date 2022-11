Realschule will „Fairtrade-School“ werden

Die Realschule St. Martin will „Fairtrade-School“ werden. Dafür hat sich nun das „St. Martin Fair-Team“ gegründet. Es setzt sich aus Schülern, Eltern, Lehrern sowie der Schulseelsorgerin zusammen und plant Projekte, die sich nicht nur mit fairem Handel beschäftigen sollen.

„Die Realschule St. Martin möchte ‚Fairtrade-School‘ werden“: So lautete der Beschluss der Schulkonferenz im September, über den die Schüler Pauline, Marina und Phil aus der Klasse 6a in einer Pressemitteilung berichten. Am 10. November sei daraufhin das „St. Martin Fair-Team“ gegründet worden. Das Team setzt sich aus 26 Schülerinnen und Schülern, drei Elternvertreterinnen und -vertretern, zwei Lehrerinnen sowie der Schulseelsorgerin zusammen.