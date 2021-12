Regale der „Tafel“ sind wieder gut gefüllt

Über zahlreiche Spenden freuten sich die Verantwortlichen der Sendenhorster „Tafel“. Außerordentlich gut wurde die Aktion „Kauf zwei – spende eins“ am vergangenen Wochenende in den Märkten Lidl, Aldi, Edeka, K&K und „Ihr Platz“ angenommen. „Ein großes Dankeschön an alle Bürger und Bürgerinnen die dem Spendenaufruf gefolgt sind. Wir sind sehr froh, dass wir nun die Regale wieder sehr gut auffüllen konnten“, heißt es aus den Reihen der Sendenhorster „Tafel“.

Viel Lob und Zuspruch erhielten die ehrenamtlichen Helfer- und Helferinnen für ihren Einsatz und ihr Engagement. Das motiviert natürlich, vor allem auch in diesen doch so schwierigen Zeiten der Corona-Pandemie, zum Durchhalten und Weitermachen, um damit den Menschen zu helfen, die wirklich auf Hilfe angewiesen sind.

Jeder neue Kunde ist willkommen

Die ehrenamtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der „Tafel“ rufen auch noch einmal dazu auf, den Service zu nutzen. „Trauen sie sich und kommen sie zur Ausgabestelle der ,Tafel’ an der Hoetmarer Straße. Jeder neue Kunde und jede neue Kundin sind herzlich willkommen.“

Die „Tafel“ öffnet jeden Dienstag von 15 bis 16.30 Uhr.