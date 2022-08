Reiten wie im Wilden Westen

Am Wochenende herrschte auf der Anlage AR Trainingstable Wild-West-Feeling. Neben hochkarätigem Reitsport genossen die Besucher ein Rahmenprogramm, das den Aufenthalt auf dem Areal in der Bauerschaft Rummler angenehm machen sollte.

Westernturnier in der Albersloher Bauerschaft Rummler erweist sich als Publikumsmagnet

„Ich bin sehr zufrieden“, kann Astrid Rensmann schon am Samstagnachmittag sagen, während sie den Horse-and-Dog-Trail moderiert. Eine von mehreren Disziplinen, die den Besuchern zeigen soll, was Tier und Mensch im Team leisten können. Während Ross und Reiter einen Parcours meistern, erfüllt der Hund parallel seine zugeteilten Aufgaben. Ein Unterfangen, für das sich an diesem Nachmittag Jutta Brinkhoff den Sieg sichert. „Jutta hat hier Reiten gelernt“, ist Astrid Rensmann stolz darauf, dass die Turnierrichterin sich für die Frau entschieden hat, die mit Pferd und Hund aus dem Rheinland angereist ist. „Die Turnierteilnehmer kommen aus ganz Deutschland“, weiß die Albersloherin, die gemeinsam mit ihrem Mann Markus Rensmann den „AR Trainingstable“ führt und das Qualifikationsturnier für die Deutsche Meisterschaft organisiert hat.