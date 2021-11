Respekt und Wertschätzung

100 Jahre Stadt- und Feuerwehrkapelle Sendenhorst: Die hohe Wertschätzung der Musiker und Musikerinnen ist im Rahmen eines Festaktes deutlich geworden. 165 Gäste hatten sich in der Aula der Realschule St. Martin eingefunden: Vertreter von Vereinen und Verbänden, Chören, Wegbegleiter und Sponsoren. Und natürlich gehören zu jedem Geburtstag auch Geschenke.

Im Jubiläumsjahr ist die Stadt- und Feuerwehrkapelle nicht nur mit der „ProMusica“-Plakette in Essen ausgezeichnet worden und hat den Heimatpreis der Stadt Sendenhorst erhalten, sondern hat auch jüngst an der Hoetmarer Straße von der Stadt einen neuen Übungsraum erhalten. Damit ist ein langgehegter Wunsch in Erfüllung gegangen.

Gleich zu Beginn zeigte das Jugendblasorchester unter Leitung von Daniel Keppeler sein Können und verbreitete gute Stimmung. In ihren Grußworten freuten sich Vorsitzender Christian Wonschik und erster Dirigent Kevin Linnemann über das Jubiläum, das nach dreijähriger Vorbereitungszeit endlich gefeiert werden konnte. „Corona als ungebetener Gast hat uns einen moralischen Tiefschlag versetzt“, machte der Vorsitzende deutlich. Sein Dank galt allen Organisatoren, an der Spitze Martin Pasternak und Michael Chudalla. Auch „KAT“, der Kapellen-Anhang-Treff, habe sehr zum Gelingen beigetragen.

Gelungene Geburtstagsfeier

Der stellvertretende Wehrführer Heiko Ohlscher war nicht mit leeren Händen gekommen und überreichte Christian Wonschik einen Notensatz. Er lobte die Kameradschaft und Geselligkeit der Feuerwehr und ihrer Abteilungen, die sich weit über die Grenzen der Stadt hinaus zu einer festen Größe entwickelt habe. Dafür lieferte Moderator Martin Pasternak den Beweis mit einer Foto-Präsentation. Sie ließ die Open-Air-Konzerte am St.-Josef-Stift, die Auftritte bei verschiedenen gesellschaftlichen und sportlichen Ereignissen sowie die erfolgreiche Teilnahme an den Landes- und Bundeswertungsspielen noch einmal lebendig werden.

Bürgermeisterin Katrin Reuscher hatte recherchiert und erläuterte den Begriff „Kapelle“. „Er steht in Verbindung mit dem Heiligen Martin, Kappa bedeutet Mantel“, machte sie deutlich. „Von der Kirchenmusik über die Hofkapelle steht er heute für Musikgruppen.“ Sie zollte den Musikerinnen und Musikern der Stadt- und Feuerwehrkapelle großen Respekt für ihre Leistung und lobte insbesondere das Gelingen des Generationswechsels. Der Verein sei zu einem Ort für Gemeinschaftserlebnisse und Verbundenheit geworden, er habe nichts Verstaubtes oder Biederes.

Bundesstabsführer Thorsten Zywietz erinnerte an die Vergabe der „ProMusica“-Plakette und würdigte den enormen Einsatz des Vorstandes bei der Nachwuchsförderung.

Vor dem Festessen servierten Kevin Linnemann und einige Musiker als kulturelle Vorspeise einen Sketch über einen Dirigenten. Auf einem Stuhl sitzend bedient er die Instrumente seiner Kolleginnen und Kollegen mit Händen und Füßen, bis ihm Jo Schlautmann den Stuhl entreißt und er in der Luft schwebt. Der Beitrag kam so gut an, dass das Publikum eine Wiederholung einforderte. Am Abend ließ die Festgemeinschaft das Jubiläum mit einem geselligen Abend in der „Titanic“ ausklingen.

Die Festschrift, gestaltet von Martin Pasternak und Sigrun Schäckelhoff, ist ab heute bei „Lebensecht“ zum Preis von zehn Euro erhältlich.