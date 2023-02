Rückschnitt wird zu Kahlschlag

Viele Bewohnerinnen und Bewohnern des Albersloher Wohngebietes Zegen Esch/Langen Esch sind sprachlos. Was ihnen als Rückschnitt-Maßnahme angekündigt worden war, endete in einem Kahlschlag.

Blankes Entsetzen und absolutes Unverständnis herrschen bei vielen Bewohnerinnen und Bewohnern des Albersloher Wohngebietes Zegen Esch/Langen Esch. Der Hintergrund: Was ihnen am 1. Februar in einem Brief der Stadt vom Dienstbereich 6 - Sachgebiet Umwelt und Klima – als „Rückschnitt des städtischen Grünstreifens zwischen Zegen Esch und Oskar-Schindler-Straße“ angekündigt worden sei, endete wenige Tage später in einer radikalen Maßnahme, kritisieren die BfA in einer Pressemitteilung.

„Vor zwei Tagen wurde hier ein Kahlschlag veranstaltet“, so beschreibt es Christiane Cleff, „der manchen Anwohner fassungslos und traurig stimmt. Wo vorher ein breiter Grünstreifen aus Bäumen und Büschen wie eine grüne Lunge dem Wohngebiet Sauerstoff sowie vielen Vögeln und kleinem Getier ein Zuhause geboten hat, sieht es nun so aus: gerodet und hässlich.“

Grünstreifen radikal gestutzt

Dieser Aussage können mehrere Anlieger des ehemaligen Grünstreifens nur zustimmen. Es seien mehr als 20 gesunde stattliche Bäume „ohne Sinn und Verstand“ gefällt worden, beklagen die Anwohner gegenüber Vertretern der BfA. Das Buschwerk und die Hecke habe man gnadenlos plattgemacht. Von einem „Pflegerückschnitt“, geschweige denn von „Schnittmaßnahmen“ könne keine Rede sein: „Die beauftragte Firma ist hier mit großem Gerät angerückt und hat ohne Rücksicht auf Verluste eine Schneise der Verwüstung hinterlassen.“

Andrea Döhring-Austermann und Oliver Austermann, direkte Anlieger des ehemaligen Grünstreifens, berichten von Vögeln, die nun bei einbrechender Dunkelheit verzweifelt einen Schlafplatz suchten. Und auch die Stare, die im Sommer von Juni bis August immer in großen Schwärmen in den Bäumen übernachteten, „müssen jetzt ein neues Plätzchen finden“, so ein anderer Anlieger.

Der Albersloher Ortsvorsteher Sebastian Sievers (CDU) beschwichtige die erregten Gemüter in einem Facebook-Beitrag, schreibt BfA-Vertreter Hans-Ulrich Menke: „Auf einmal sieht alles radikal anders aus. Die Hecke wird aber wieder ausschlagen und wachsen. In gewissen Abständen ist ein solcher Rückschnitt sinnvoll, damit die Bäume und Sträucher nicht zu groß werden und ganze Häuser oder Gärten verschatten. Zudem wird dadurch die Pflanzenvielfalt erhalten. Es soll ja kein Wald entstehen, sondern eine Hecke bleiben. Warten wir mal ab, wie dieser Bereich sich bis zum Ende des Jahres entwickeln wird.“

Wertvolle Bäume verloren

„Die jetzt gefällten Eichen, Eschen, Vogelkirschen und Feldahorn-Bäume sind neben den Sträuchern im Bebauungsplan als 'Schutz- und Trenngrün' ausgewiesen und über § 9 (1) Nr. 25 Baugesetzbuch (BauGB) als Fläche zur 'Anpflanzung mit Erhaltungsbindung' deklariert“, widerspricht der BfA-Fraktionsvorsitzende Hans-Ulrich Menke bei einer Ortsbesichtigung. Es gehe keineswegs um eine Hecke, die man auf den Stock gesetzt habe, sondern um gesunde, bewusst angepflanzte, ökologisch wertvolle, ortsbildprägende Bäume, die nun verloren seien: „Sie werden möglicherweise wieder austreiben. Sie werden aber nie wieder zu stabilen Bäumen werden.“

Zudem sei festzuhalten, dass sich ein fachmännischer Rückschnitt durch abschnittweises Vorgehen auszeichne, nicht durch Kahlschlag. Nur so sei das gesamte Habitat schonend zu revitalisieren und zu schützen. Hans-Ulrich Menke: „Die erschreckende Brachialität, die hier unter Begleitung des städtischen Bauhofes an den Tag gelegt wurde, ist in höchstem Maße unprofessionell und alles andere als naturschonend“. Es werde Jahre dauern, bis ein neu angepflanzter Baumbestand, für den sich die BfA einsetzen werden, auf der geschundenen Fläche auch nur ansatzweise die vielfältigen Funktionen der gefällten Bäume erfüllen kann.

„ Die erschreckende Brachialität, die hier unter Begleitung des städtischen Bauhofes an den Tag gelegt wurde, ist in höchstem Maße unprofessionell und alles andere als naturschonend “ BfA-Vertreter Hans-Ulrich Menke

Und darum möchten die BfA wissen, wer den „Rückschnitt“ des städtischen Grünstreifens zu verantworten hat? Hat die ausführende Firma auftragsgemäß gehandelt oder ist sie über das Ziel hinausgeschossen? Wer kommt für den materiellen Schaden auf? Wer trägt die Kosten der Neuanpflanzung? Wer kümmert sich darum?