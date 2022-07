Schlechte Noten für den Biomüll

Trotz einer großangelegten Informationskampagne im vergangenen Jahr werden viele Biotonnen immer noch nicht „sortenrein“ befüllt. Das haben Stichproben am Kompostwerk ergeben. Die Stadtverwaltung bittet die Bürger „dringend“, sich an die Vorgaben zu halten.

Im vergangenen Jahr hatte die Sendenhorster Stadtverwaltung gemeinsam mit den Abfallwirtschaftsbetrieben des Kreises Warendorf und dem Entsorgungszentrum Ecowest in Ennigerloh eine großangelegte Aktion durchgeführt, deren Ziel es war, dass die Bürger die Biotonnen „sortenrein“ befüllen. Infomaterial, Aufkleber und rote, gelbe oder grüne Karten wurden verteilt. Denn bis dahin hatte es immer wieder Mängel gegeben, die auch dazu geführt hatten, dass Tonnen stehengeblieben waren.

Qualität der Bioabfälle mangelhaft

Geholfen hat das alles offenbar wenig. Denn das Kompostwerk in Ennigerloh hat nun turnusgemäß den Biomüll aus Sendenhorst und Albersloh unter die Lupe genommen. Gäbe es eine Schulnote, würde die in einer ganzen Reihe von Fällen wohl „mangelhaft“ oder gar „ungenügend“ lauten.

„Die Sendenhorster Bioabfälle lassen in ihrer Qualität erheblich zu wünschen übrig“, erklärt dazu die Stadtverwaltung. Der zuständige Dienstbereich im Rathaus sieht sich deshalb „dringend“ veranlasst darauf hinzuweisen, dass ausschließlich organische Abfälle in die Biotonne gefüllt werden dürfen.

Alle anderen Stoffe – auch Plastik und Metall wurden in den Tonnen gefunden – verunreinigten die zu Kompost zu verarbeitenden organischen Abfälle derart, dass diese nicht direkt im Kompostwerk aufbereitet werden könnten und als „nicht getrennt gehaltene Abfälle“ gemäß der Entgeltverordnung mit doppelt so hohen Kosten abgerechnet werden müssten.

Kein Glas, Metall und Plastik

Die Verwaltung bittet die Bürger dringend darum, kein Glas, Metall, Plastik oder Ähnliches einzufüllen und auch keine Plastikbeutel zum Vorsortieren der Bioabfälle zu benutzen. Grundsätzlich seien die im Handel angebotenen speziellen Beutel zwar biologisch abbaubar, bräuchten jedoch viel länger als die Zeitspanne, in der die moderne Technik den Kompost herstelle. „Es ist daher sehr schade, wenn Bürger mit dem Kauf der teuren Tüten etwas Gutes tun wollen, aber die wertvollen Bioabfälle gar nicht kompostiert werden können, da diese Plastikbeutel genauso wie normaler Plastikmüll aussortiert werden und teuer als Restmüll entsorgt werden müssen“, heißt es im Appell der Stadtverwaltung.

Abfallkalender gibt Auskunft

Im Zweifel gibt der allen Haushalten zugestellte Abfallkalender Aufschluss über die richtige Sortierung der Abfälle, insbesondere auch über die richtige Befüllung der Biotonnen. Wer dennoch nicht weiß, was er tun soll, sollte sich an die Abfallberaterin im Rathaus, Tiffany Dragon, unter 0 25 26 / 30 32 12 oder per E-Mail an dragon@sendenhorst.de wenden.