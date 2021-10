Schneller als Lichtgeschwindigkeit

Sich einmal fühlen wie Captain Kirk: Wer davon schon immer geträumt hat, der hat dazu nun in der Albersloher Wersehalle Gelegenheit. Im Pop-Up-Planetarium des LWL haben die Besucher dort nämlich die Gelegenheit, schneller als das Licht durch die Galaxien zu reisen.

Pop-up-Planetarium bringt das Universum in die Wersehalle

„Der Weltraum, unendliche Weiten, wir schreiben das Jahr 2200“, würde es heißen, wäre man mit dem Raumschiff Enterprise unterwegs. „Der Weltraum, unendliche Weiten, wir schreiben das Jahr 2021“, fühlt es sich brandaktuell für diejenigen an, die auf dem Boden des Pop-up-Planetariums in der Wersehalle Platz genommen haben. Captain Kirk hätte wohl seine helle Freude daran – schneller als mit Lichtgeschwindigkeit reist der Zuschauer durchs All.