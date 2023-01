Schnieke Jungs bewachen den König

Vor und nach dem Schützenfest sowie während der Festtage selbst hat die Ehrengarde wichtige Aufgaben zu erledigen. So „bewacht“ sie zum Beispiel den amtierenden König. Vor 70 Jahren haben Theodor Kammann und Günter Koschig die Truppe gegründet.

Die schnieken Jungs haben immer dann ihren großen Auftritt, wenn beim Fest der Martinus-Schützen am Fronleichnamstag der neue König oder womöglich auch eine neue Königin feststeht: Sie lassen den neuen Regenten oder die neue Regentin hochleben. Und auch sonst hat die Ehrengarde in den Tagen vor und während des Schützenfestes viel zu tun, wobei sie sich dabei natürlich auch manches Bierchen genehmigt. So „bewacht“ sie, um es mal ein bisschen militärisch auszudrücken, während der Festtage den amtierenden König. Doch dazu später etwas mehr.