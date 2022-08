„Schon heute geht mehr“

Bereits heute sei der Nahverkehr in Sendenhorst und Albersloh Teil der Lösung, wenn es um nachhaltige und umweltfreundliche Mobilität gehe. Das erklärt die Regionalverkehr Münsterland (RVM) mit Blick auf das in der Stadt zu erarbeitende Mobilitätskonzept in einer Presseerklärung. Die Zahl der Teilnehmenden an der Bürgerbefragung in Sendenhorst – wir berichteten – habe ein hohes Interesse an Nachhaltigkeit im Verkehrssektor unterstrichen.

