Schon mehr als 750 Teilnahmen

Die Online-Umfrage im Rahmen der Erarbeitung des Integrierten Mobilitätskonzeptes Sendenhorst ist sehr gut angenommen worden. Innerhalb der ersten 24 Stunden gab es bereits mehr als 100 Teilnehmende, mit Stand vom 9. Juni sind es nun mehr als 750 Teilnehmende. Das teilt die Stadt Sendenhorst mit.

Das Planungsbüro „raumkom“ und die Stadtverwaltung seien beeindruckt und danken allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für die Beantwortung der Fragen. Zugleich wird weiterhin zur Teilnahme aufgerufen, um letztlich ein repräsentatives Gesamtbild zu erhalten.

Anreiz auch für Jugendliche

Insbesondere die jungen Bürgerinnen und Bürger aus Sendenhorst und Albersloh seien noch deutlich unterrepräsentiert. Aus rechtlichen Gründen konnten die noch nicht volljährigen Teilnehmenden an der Verlosung bisher nicht teilnehmen, doch das soll nun noch geändert werden. Ab sofort gibt es für die Altersgruppe der unter 18-Jährigen einen Anreiz, an der Online-Umfrage teilzunehmen. Für die nächste Freizeitfahrt eines Vereins oder einer Schulklasse werden fünf mal 50 Euro verlost.

Das Prozedere für die Jugendlichen ist einfach: Sie nehmen an der Online-Umfrage teil, klicken am Ende der Umfrage auf die Frage „Möchten Sie an der Verlosung teilnehmen?“ die Antwort „Ja“ an und geben im Namensfeld nicht den eigenen Namen, sondern einen Verein beziehungsweise eine Vereinsgruppe oder Schulklasse ein, und zwar eindeutig zuordenbar. Wenn sie dann noch Freunden Bescheid geben auch mitzumachen, können sie die Chance auf eine Unterstützung für eine Freizeitfahrt des bevorzugten Vereins oder der gewählten Klasse erhöhen.

Rückfragen beantwortet Klimaschutz- und Mobilitätsmanagerin Cornelia Mealing unter 0 25 26 / 30 31 42 oder per E-Mail an mealing@sendenhorst.de. An der Umfrage kann noch bis zum 3. Juli teilgenommen werden. Sie ist erreichbar über die folgende Internetadresse: