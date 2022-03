Schöne Sachen werden selbst genäht

Die Botschaft ist eindeutig. „Egal, wie du aussiehst: Du kannst immer schöne Sachen tragen“, erklären Steffi Herrera Riekens und Petra Berg vom Jugendzentrum „Hotspot“ den Hintergrund eines besonderen Workshops, der in der zweiten Osterferienwoche stattfindet.

Die Botschaft ist eindeutig. „Egal, wie du aussiehst: Du kannst immer schöne Sachen tragen“, erklären Steffi Herrera Riekens und Petra Berg vom Jugendzentrum „Hotspot“ den Hintergrund eines besonderen Workshops, der in der zweiten Osterferienwoche vom 19. bis zum 22 April in der Einrichtung stattfindet.

Und damit das auch klappt mit den schönen Sachen, werden diese an den vier Tagen jeweils von 10 bis 16 Uhr gleich selbst genäht. Teilnehmen können Mädchen und Jungen ab zwölf Jahren. „Mach dich schön“, ist die Devise. Es ist die letzte Aktion im Rahmen der Projektreihe, in der es im Wesentlichen um die Auseinandersetzung mit dem eigenen Aussehen geht – und mit Problemen, die das sogenannte Bodyshaming im Netz verursachen kann. „Es geht darum, den Körper anzunehmen, wie er ist“, erklärt Steffi Herrera Riekens.

Fachfrau an der Nähmaschine ist Annegret Lindemann aus Oelde, die unter anderem Mode für kleine Frauen näht. Sie bringt Ideen mit – und die professionellen Nähmaschinen ebenfalls. Gleichwohl haben die maximal zwölf Teilnehmenden die Möglichkeit, ihre eigenen Maschinen zum Einsatz zu bringen. „Näh dir was“, lautet der Titel des Workshops.

Wer mitmachen will, sollte sich bis zum 28. März im „Hotspot“, 0 25 26 / 41 53 oder info@jugend-sendenhorst.de, anmelden. Ein Vortreffen für die Angemeldeten findet am 30. März (Mittwoch) von 17 bis 19 Uhr statt. Das sei notwendig, damit die Referentin die Stoffe besorgen kann, so Petra Berg. Der Kreativität seien kaum Grenzen gesetzt. Von der Tasche bis zur Boxershorts sei vieles möglich. Die Kosten betragen fünf Euro.

Auch in diesen Osterferien bietet das Team vom 11. bis zum 14. April von jeweils 8 bis 16 Uhr ein Ferienprogramm an – Verpflegung inklusive. Diesmal geht es im weitesten Sinne um „Gute-Laune-Videoclips“. Die Kosten hierfür betragen 45 Euro. Anmeldungen sind ab sofort im „Hotspot“ möglich.