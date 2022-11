Schöne Stunden in der Innenstadt

Das Wetter spielte gut mit – und das reichhaltige Angebot auch. Die Besucher des Martini-Gänsemarkts verlebten am Sonntag einige schöne Stunden in der Sendenhorster Innenstadt. Kulinarisch und musikalisch wurde einiges geboten. Und die Einzelhändler zeigten, was sie zu bieten haben.

Die Innenstadt mal wieder besonders in den Fokus rücken: Das war das gemeinsame Anliegen des Gewerbevereins und der Stadt. Das machen die Vereinsvorsitzende Lena Voges und Bürgermeisterin Katrin Reuscher bei der offiziellen Eröffnung des Martini-Gänsemarktes deutlich. Denn: „Wir haben eine wunderschöne Stadt“, sagte Lena Voges vor dem Rathaus bei strahlendem Sonnenschein. Dieser hielt sich am Sonntag zwar nicht durchgehend, aber die Sonne behielt doch weitgehend die Überhand gegenüber den Wolken. „Bummeln und Genießen“, war dann auch die Marschroute, die Lena Voges vorgab. Und natürlich auch bei den heimischen Kaufleuten vorbeischauen.

Plädoyer für den Einzelhandel

Das empfahl auch die Bürgermeisterin. „Unser Einzelhandel ist noch einigermaßen gut besetzt. Das muss auch so bleiben.“ Und damit das so bleibt, müssen die Menschen halt vor Ort einkaufen – oder sich in den Geschäften zumindest mal über deren Leistungsfähigkeit informieren.

Für jeden Geschmack etwas im Angebot

Das mit dem Bummeln klappte am Sonntag gut, auch dank des Wetters. Beim Genießen war die Entscheidung schon etwas schwieriger, denn im Angebot war so ziemlich alles, was zu einem solchen Markt dazugehört – auch wenn, wie Lena Voges berichtete, es krankheitsbedingt ein paar Absagen von außerhalb gegeben habe. Der Fischwagen schaffte es am Vormittag aber noch so gerade an seinen vorgesehenen Platz in der Fußgängerzone – bevor dort wegen der zahlreichen Besucher kein Platz mehr zum Rangieren war.

In den Räumen der Sparkasse wurde geschminkt. Foto: Josef Thesing

Mit Musik geht vieles besser: Das wurde auch bei diesem Martini-Gänsemarkt deutlich. Die Jüngsten interessierten sich aber eher für Zuckerwatte oder eine Fahrt mit dem Mini-Zug vor der Sparkassen-Filiale. Wer dort übrigens hineinging, der konnte sich im Gesicht ein neues Outfit verpassen lassen.

Richtige Gänse gab es natürlich auch. Diese wurden an der Kirche vor allem von kleinen Kindern bewundert. Von dort war es für die Eltern nicht weit bis zum Haus Siekmann, das einmal mehr eine besondere Atmosphäre für einen Markt mit Handgemachten bot. Gesponnen wurde dort auch, allerdings nicht mit Worten, sondern am Spinnrad.

Mit Musik ging es am Samstagabend über die Promenade. Foto: Dirk Vollenkemper

Manch einer der Besucher hatte noch die schöne Atmosphäre des Samstagabends in der „guten Stube“ Erinnerung. Dort stimmten sich die Teilnehmer – ebenfalls kulinarisch und musikalisch – auf den Sonntag ein. Und einen Laternenmarsch über den fertig gestellten Teil der Promenade gab es auch.