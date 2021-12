Als eine der ersten Frauen ging Beate Terbaum zur Bundeswehr

Albersloh

Raue Töne sind so gar nicht ihr Ding. Trotzdem hatte sich Beate Terbaum, damals noch Beate Schulz, 1991 dazu entschlossen, zur Bundeswehr zu gehen. Der Musik zuliebe. Es war nicht der Dienst an der Waffe, sondern an der Klarinette, den Beate Terbaum beim Eintritt in die Bundeswehr leisten wollte. Ein Schritt, den die Berufssoldatin bis heute nicht bereut.

Von Christiane Husmann