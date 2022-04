"Corona-König": Schützen schießen auf das Virus

Er hält seit fast drei Jahren das Zepter in Händen: König Christof „Hülse“ Hülsmann. „In diesem Jahr mache ich Feierabend“, kündigt die verdiente Majestät an. Das geht natürlich nur, wenn sich ein neuer König finden lässt. Und das geht natürlich nur mit einem Schützenfest. Also soll in diesem Jahr wieder gefeiert werden – und diesmal sogar extra lang.

