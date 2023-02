Schützenfest unter fast normalen Bedingungen gefeiert

Zur der jährlichen Klausurtagung traf sich am vergangenen Samstag der Vorstand des Allgemeinen Schützenverein St. Martinus in den Räumlichkeiten von Haus Siekmann. Die Verantwortlichen resümierten das vergangene Schützenjahr, das auch mit den Herausforderungen rund um die Corona-Pandemie einhergegangen war und doch eines der ersten Schützenfeste in NRW ermöglicht hatte, heißt es in einer Mitteilung der Schützen.

Rück- und Ausblick

Darüber hinaus beschäftigten sich die Vorstandsmitglieder sowohl mit einem Rück- als auch einem Ausblick.

„Endlich konnten wir wieder unser Schützenfest unter fast normalen Bedingungen feiern, auch wenn es viele Mühen im Vorfeld gekostet hat“, so der Vorsitzende Uwe Landau und sein Vertreter Marcel Schumann. „Aber auch abgesehen davon, konnten wir unseren Schützen und der Sendenhorster Bevölkerung ein buntes Programm – unter anderem mit dem Vogelschießen und am Samstag mit dem großen Zapfenstreich an der Kirche – anbieten.“

„ Endlich konnten wir wieder unser Schützenfest unter fast normalen Bedingungen feiern, auch wenn es viele Mühen im Vorfeld gekostet hat. “ Uwe Landau, Vorsitzender, und Marcel Schumann, Vertreter

Im weiteren Verlauf der Tagung lag der Fokus auf der Ausrichtung des kommenden Schützenjahres 2023 und den vielzähligen Herausforderungen der heutigen Zeit. Hierbei plant der Schützenverein mit einem weitestgehend regulären Angebot, wie es aus den Jahren vor Corona bekannt war.

„Agenda 1864“ beschlossen

Die „Agenda 1864“ wurde beschlossen und soll nun mit einem extra erstellten Logo nach und nach mit Leben gefüllt werden.

Mitglieder können sich einen detaillierteren Eindruck von den Geschehnissen im Verein bei der anstehenden Mitgliederversammlung machen. Dazu lädt der Schützenverein am 24. März ins Landhotel Bartmann ein.