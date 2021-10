Selbst der Bus kam nicht vorbei

Albersloh

Immer wieder kippen Umweltfrevler in der Natur oder an Straßenrändern ihren Müll ab. Eine besonders große wilde Müllkippe fand Burkhard Schulze Dernebockholt nun in der Nähes eines Hofes in der Albersloher Bauerschaft Rummler vor. Von Treckerreifen bis zum Kühlschrank war vieles zu finden.

Von Josef Thesing