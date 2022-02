Mikrozensus startet in Sendenhorst und Drensteinfurt

Das Statistische Landesamt führt wieder eine stichprobenartige Haushaltsbefragung, Mikrozensus genannt, durch. In Sendenhorst und Drensteinfurt werden jeweils 64 zufällig ausgesuchte Haushalte befragt. Am Telefon müssen viele Antworten gegeben werden.

Jeweils 64 Haushalte in Sendenhorst und Drensteinfurt werden in diesem Jahr im Rahmen des Mikrozensus’ befragt. Dazu melden sich im Auftrag des Statistischen Landesamtes speziell geschulte Interviewer telefonisch bei den Bürgern.

Die ersten Haushalte in Sendenhorst haben im Januar bereits einen Anruf erhalten, der sie vermutlich überrascht haben wird. In diesem Monat klingelt es an acht Telefonen in Drensteinfurt, und dabei wird es – ganz offiziell – ziemlich persönlich. Einfach auflegen geht nicht, wie man das vielleicht tut, wenn jemand einem telefonisch etwas andrehen will.