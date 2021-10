Sendenhorst steht vor großen Aufgaben

Zu Beginn der Ratssitzung wurde es am Donnerstagabend in der Wersehalle ein wenig feierlich: Bürgermeisterin Katrin Reuscher verabschiedete den neuen Bundestagsabgeordneten Henning Rehbaum als CDU-Ratsmitglied (wir berichteten) und führte seine Nachfolgerin Luise Dreyer in ihr Amt ein. Seit 2004 hatte Rehbaum als sachkundiger Bürger und Ratsmitglied in verschiedenen Ausschüssen und dem Stadtrat mitgearbeitet. Nach der Kommunalwahl im vergangenen Jahr war er Vorsitzender des Ausschusses für Bildung, Kultur und Freizeit. Dieses Amt übernimmt nun Christian Breul, ebenfalls CDU.

