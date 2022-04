Sendenhorst tanzt wieder in den Mai

Nach der langen Corona-Pause wird am 30. April wieder in den Mai getanzt. Auf dem Platz vor dem Rathaus findet unter dem Maibaum ein Open-Air-Fest statt. Für Speisen und Getränke ist natürlich gesorgt. Und Musik gibt es auch.

Auch die gute Stube in Sendenhorst füllt sich so langsam wieder mit Leben. Coronabedingt musste der Maibaum zwei Jahre lang in der Scheune bleiben. Nun soll er am übernächsten Wochenende wieder auf dem Sendenhorster Marktplatz glänzen.

Jörg Lilienbecker hat mit seinem Team der „Futterkiste“ die Organisation übernommen und freut sich darauf, am 30. April (Samstag) als Veranstalter des traditionellen „Tanzes in den Mai“ verantwortlich zu sein. „Es soll eine tolle Open-Air-Party auf dem Marktplatz werden“, freut sich der Sendenhorster Gastronom auf das bevorstehende Event.

Speisen, Getränke und Musik

Lilienbecker ist mit seinem Team hochmotiviert und bestens vorbereitet. Auf die Besucher warten unter anderem Köstlichkeiten vom Grill. Zudem werden die Maitänzerinnen und Maitänzer auch mit einer reichhaltigen Auswahl an Getränken versorgt. „Alkoholfreie Getränke, Bier Cocktails und eine tolle Weinauswahl: Es ist alles da“, so Jörg Lilienbecker.

Musikalisch wird der Abend ab 19 Uhr von der Stadt- und Feuerwehrkapelle und dem Spielmannszug der Sendenhorster Sportgemeinschaft eröffnet. Im Laufe des weiteren Abends wird dann „Bernd’s rollende Disco“ für den richtigen Takt auf dem Platz vor dem Rathaus sorgen, so die Veranstalter.