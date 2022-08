Sendenhorster Bernd Schäpers erhält das Bundesverdienstkreuz

Für sein vielfältiges ehrenamtliches Engagement in der Bildung hat der Sendenhorster Bernd Schäpers das Bundesverdienstkreuz erhalten. Der pensionierte Lehrer an der früheren Städtischen Realschule in Ahlen hat mit dem „Buddys-Programm“ auch junge Menschen in Tansania unterstützt.

„Der Staat sagt heute Danke“: Mit diesen Worten begrüßte Landrat Dr. Olaf Gericke den Sendenhorster Bernd Schäpers und dessen Gäste im Warendorfer Kreishaus. „Danke“ bedeutete in diesem Fall, dass dem pensionierten Lehrer das Bundesverdienstkreuz – offiziell Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland genannt – verliehen wurde, und zwar für dessen „jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement im Bildungsbereich“, und das weit über die Region hinaus.

Ausgezeichneter ist überrascht

Der so Ausgezeichnete erklärte, dass er niemals damit gerechnet habe, diese vom Bundespräsidenten verliehene Ehrung zu erhalten. Als er den – eher schmucklos gehaltenen – entsprechenden Brief von der Kreisverwaltung bekommen habe, habe er zunächst überlegt, wo er wohl geblitzt worden sei. „Post vom Kreis bekommt man halt nicht so gerne.“ Und nach dem Öffnen „habe ich geglaubt, dass ich veräppelt werde“, sagte Schäpers in seiner kurzen Dankesrede, in der einmal mehr seine – bei der Feier ebenfalls gewürdigte – Bescheidenheit deutlich wurde. „Lehrer zu sein macht Spaß, wenn man sich engagiert.“

Und das hat sich der Pädagoge an der früheren Städtischen Realschule Ahlen – heute Gesamtschule – ohne Zweifel, wie aus der Aufzählung des Bundespräsidialamtes deutlich wurde, die der Landrat in Auszügen vortrug. Schäpers habe die pädagogische Entwicklung der Schule stets vorangetrieben, „soziales Lernen“ und das Lebenskompetenzprogramm „Lions Quest“ in den Schulalltag implementiert.

Engagement in Tansania

Über die Schule hinaus ist das „Buddys-Programm“ bekannt geworden, an dem sich sowohl ehemalige als auch aktuelle Schüler beteiligen (wir berichteten). Dieses hielt auch Einzug in die Arbeit des 1987 gegründeten Vereins Freundeskreis Bagamoyo, der sich in Tansania engagiert und dessen Vorstand Bernd Schäpers angehört. Die „Science Buddys“ haben sich mit ihm auf den Weg nach Tansania gemacht, um mit dortigen Schülern naturwissenschaftliche Projekte durchzuführen. Gemeinsam wurde gelernt und experimentiert.

Landrat Dr. Olaf Gericke (r.) heftet Bernd Schäpers das Bundesverdienstkreuz an. Foto: Josef Thesing

Auch das „Cor Ardens Mlandizi“ wurde von Schäpers in Tansania unterstützt, und das hat ebenfalls viel mit Bildung zu tun. Im Dorf Mlandizi wurde ein Ausbildungszentrum für ehemalige Straßenkinder aufgebaut. Für Unterstützungsreisen dorthin konnte Schäpers auch ehemalige Realschüler begeistern.

Professionelle Experimentieren

Ein weiteres Bildungsprojekt bezieht sich mehr auf die Heimat: das außerschulische Schülerlabor „Phänomexx“. Schäpers organisierte dessen Zusammenarbeit mit der Realschule. Ältere Schüler bringen jüngeren Jahrgängen das naturwissenschaftliche Experimentieren näher. Schäpers ist pädagogischer Berater des Vereins – und darüber hinaus Mitglied im Fachbeirat der Initiative „Energiewende macht Schule“ der Hochschule Düsseldorf. Und schließlich brachte sich Schäpers auch in den Bau des Jugendgästehauses der Sendenhorster Georgspfadfinder ein und war Mitbegründer der heimischen Gesangs- und Instrumentalgruppe „Saitenwind“.

Apropos „Science Buddys“: Diese wurden im Jahr 2012 vom damaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck im Schloss Bellevue in Berlin empfangen. Das Entwicklungsprojekt „Alle für eine Welt – eine Welt für alle“ wurde im Rahmen eines Wettbewerbs mit dem Schulpreis des Bundespräsidenten ausgezeichnet.